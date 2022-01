​De eerste YouTube-video ooit die meer dan 10 miljard views heeft

Als er een manier is om je kinderen zoet te houden, dan is het wel met een iPad. Veel kinderen zullen er spelletjes op spelen, anderen kijken YouTube-video’s. Over gezinnen die speelgoed reviewen, kleurrijke kettingreacties en… Baby Shark. De cartoon waarin Baby Shark met zijn vriendjes wordt bezongen is niet alleen bekend vanwege zijn animatiestijl, maar ook omdat dat liedje niet uit je hoofd te krijgen is. En niet van ons netvlies, want Baby Shark is de eerste YouTube-video ooit die meer dan 10 miljard (!) keer is bekeken.

Meest bekeken YouTube-video ooit

Het werd in november 2020 al het best bekeken YouTube-clipje allertijden, maar we zijn ruim een jaar later en de video behaalt dit bizarre record. Baby Shark is inmiddels veel groter dan alleen dat filmpje: er liggen knuffels van in de Intertoys, je kon in de Pathé naar de Baby Shark-movie en online koop je Baby Shark NFT’s. Dat heeft de nummer twee meest bekeken YouTube-video ooit niet voor elkaar gekregen. Dat is namelijk videoclip Despacito van Luis Fonsi (met 7.7 miljard views).

De records zijn interessant, maar wat nog fascinerender is, dat is hoe het geld genereert. Er zijn verschillende manieren waarop YouTubers geld verdienen. Het grootste deel is van advertentie-inkomsten. Voor je video komen altijd advertenties voorbij en daarvan krijgt de maker van de video een gedeelte zodra hij zich partner van YouTube mag noemen.