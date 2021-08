​Twee miljoen mensen verdienen hun brood met YouTube

Helemaal ervan rondkomen kunnen er een stuk minder, maar YouTube heeft maar liefst twee miljoen YouTube Partners. Dat zijn twee miljoen mensen die inkomsten kunnen binnenharken met hun video’s. Een bijzonder record voor de videodienst.

YouTube Partner De ene YouTube Partner loopt volledig binnen met zijn of haar YouTube-video’s (en deelt dat vaak ook weer in die YouTube-video’s), maar er zijn ook veel YouTube Partners die aanzienlijk minder geld verdienen met hun video’s. Toch is het überhaupt speciaal om inkomsten te genereren met je content: of dat nou 5 euro is of 50.000 euro.

Geld verdienen met YouTube Bovendien is het ook een flinke uitdaging: je kunt namelijk pas Partner worden als je meer dan 1.000 abonnees hebt en als die ook nog eens vierduizend uur aan video's van je hebben gezien. Aan de slag dus. Het programma lanceerde veertien jaar geleden en ziet het niet alleen in aantallen Partners groeien: ook het aantal euro’s dat wordt verdiend via dit programma stijgt en stijgt. In drie jaar tijd hebben de Partners met elkaar 25 miljard euro in het laatje gebracht. Gemiddeld zou dat zo’n twaalfduizend euro zijn, maar zo simpel ligt het niet. De ene YouTube-ster haalt met dit programma veel meer geld op dan een ander. Dat ligt niet alleen aan dat programma, want Partner zijn betekent ook dat je de mogelijkheid krijgt om donaties te krijgen of merchandise van jezelf te verkopen, zoals petjes en t-shirts.

345.000 banen YouTube schrijft: “Nu nemen wereldwijd meer dan twee miljoen makers deel aan het YouTube Partnerprogramma, waaronder velen die anders misschien geen platform hadden gehad: van techrecensenten tot entertainers. Veel van deze makers genereren banen en dragen bij aan lokale en mondiale economieën. Alleen al in 2019 ondersteunde het creatieve ecosysteem van YouTube het equivalent van 345.000 voltijdbanen, alleen in de Verenigde Staten, voor publiek over de hele wereld.” Wat YouTube schrijft klopt wel: een YouTuber als Marques Brownlee heeft meerdere fulltimes in dienst die hem helpen techrecensies te maken. Immers komt er bij een video meer kijken dan een camera neerzetten en wat presenteren. Er worden bij welvarende YouTubers complete studio’s in huis gebouwd, mensen in de arm genomen voor de montage, enzovoort. Dat hoeft echter niet. Er zijn ook allerlei YouTube-sterren die misschien juist door de slechte kwaliteit van hun video’s een Partner hebben kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Zanger Rinus. Kortom, iedereen kan een YouTube Partner worden en daarvoor hoef je geen prof te zijn. Je moet simpelweg een grote schare aan fans om je heen weten te verzamelen.