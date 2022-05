Instagram stopt met vierkante foto's en vergeet zijn dna

Instagram heeft besloten om te stoppen met vierkante foto's. Het was ooit precies datgene dat Instagram anders maakte dan de rest. Creators zijn al jaren aan de slag met het maken van content in vierkante vorm, maar daar komt nu een einde aan. En dat wordt het social medium niet in dank afgenomen.

Instagram zonder vierkante foto's In een video legt Instagram-chef Adam Mosseri uit dat de verandering eraan komt. Het is een test en Instagram zou hierdoor een betere smartphone-ervaring moeten worden. Opmerkelijk, want het is altijd al een smartphone-ervaring geweest. We gaan van vierkantjes naar verticaal 6:19-formaat. Ideaal voor een volledig smartphonescherm. Maar ook heel erg hetzelfde als dat social medium dat Instagram sowieso voortdurend na-aapt: TikTok. Waar eerder alleen de Stories zo werden weergegeven, geldt dat straks dus ook voor Reels en foto's. Hierdoor worden de verschillen tussen de opties op Instagram nog kleiner en moeilijker zichtbaar. Dat is echter niet het grootste probleem dat het publiek ermee heeft.

TikTok-look-a-like Het is vooral dat Instagram te ver bij zijn leest vandaan is gegaan. Het startte in 2010 juist met de vierkante foto's. Later zijn daar video's, Stories en Reels bijgekomen. Geen probleem: het zijn successen gebleken, maar Instagram begint ten eerste te veel op TikTok te lijken en de vierkanten die mensen erg leuk vinden aan het medium verdwijnen. Toch vervelend als je al jaren een soort serie maakt met alleen maar vierkanten. Sommige mensen laten hun smartphone zelfs alleen maar vierkante foto's maken: alles voor The Gram. De vraag is natuurlijk wat er met al die oude, vierkante foto's gaat gebeuren. Die krijgen nu onderin en bovenin een balk waarin dezelfde kleuren uit de foto terugkomen. Het vervelende is dat de teksten bij foto's ook ineens korter zijn geworden. Althans; er staat nu eerder een 'lees meer'-linkje bij.

Update Nog niet alle gebruikers hebben de nieuwe interface, naar dit is slechts een kwestie van tijd. Zodra je de mei-update op je telefoon binnen ziet komen, downloadt en installeert, neem je definitief afscheid van de vierkanten.