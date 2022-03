​Instagram toont de tijdlijn weer chronologisch

Groot feest onder Instagram-gebruikers, want de kogel is door de kerk. De Instagram-tijdlijn wordt weer chronologisch weergegeven. Dat betekent dat die perfecte foto van die bagel met avocado die je in de ochtend maakte van je ontbijt, nu niet pas tegen het diner aan je volgers wordt getoond.

Dus introduceerde het in 2016 de op een algoritme gebaseerde tijdlijn waarin volgens Instagram posts werden weergegeven op basis van wat jij het meest interessant zou vinden. In de praktijk bleek dat vooral zeer populaire posts bovenin kwamen te staan, waardoor de mensen die al populair en groot waren alleen maar nog bekender, groter en -eerlijk is eerlijk- rijker werden, terwijl kleinere accounts hierdoor eigenlijk juist klein werden gehouden. Gebruikers waren er niet blij mee, maar Instagram hield zijn poot stijf. Tot nu.

Ter verantwoording geroepen

Tijdens de rechtszaken waarin Instagram betrokken was toen het samen met Facebook vragen moest beantwoorden over het welzijn van jongeren op de social media, gaf directeur Adam Mosseri het aan. Instagram zou in 2022 de mogelijkheid krijgen om weer in chronologische volgorde te worden getoond. Het is dus niet zo dat het alleen chronologisch is: je kunt voor het populariteitsalgoritme kiezen of voor de tijdlijn op.. tijd, zoals het woord al zegt. Je moet dat wel zelf aanzetten.

Als je de nieuwe update van Instagram downloadt (die op het moment van schrijven nog niet bij ons beschikbaar is), dan zou je op het Instagram-logo moeten tikken om de weergave te wijzigen. Je hebt dan de keuze uit het algoritme, chronologisch en favorieten. Die laatste is gebaseerd op wie jij zelf hebt gelabeld als favoriet (dat kunnen maximaal 50 accounts zijn) en jij bent de enige die kan zien wie jouw favorieten zijn.