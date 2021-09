Instagram test functie met 'favoriete vrienden'

Instagram weet natuurlijk ook wel dat gebruikers het vervelend vinden dat ze zich eerst door allerlei berichten moeten worstelen van accounts die ze minder interessant vinden. Daarom testen ze nu de uitgebreidere optie voor 'favorieten'. Uitgebreider, omdat het nu al mogelijk is om een eigen lijst aan te leggen voor accounts die je stories mogen zien. Dat wordt nu 'beste vrienden' genoemd. Alessandro Paluzzi, een mobiele ontwikkelaar, postte op Twitter over de nieuwe functie die momenteel wordt getest. De accounts die jij als favoriet bestempeld, worden bovenaan je tijdlijn weergegeven.

Het algoritme van Instagram verandert continu en soms ontdek je pas na een tijd dat je berichten van een aantal connecties steeds mist. Misschien zie je nu steeds foto's in je feed van accounts die je volgt, maar waarmee je niet een heel warme band hebt. Dat gaat wellicht veranderen, want Instagram test nu een nieuwe functie waarin je zelf favorieten kunt selecteren die altijd als eerste in je tijdlijn mogen verschijnen. Handig, want zo krijg je meer grip op je feed, die tegenwoordig ook vaker volstaat met reclame. Als je eerst de berichten ziet van je 'VIP-lijst' met favoriete accounts, weet je zeker je niets mist wat je graag wil zien.

Handig voor het algoritme

In 2017 deed Instagram ook al een test met een functie voor favorieten. Je kon toen per bericht bepalen welke accounts je foto konden zien. Deze nieuwe functie is toch even iets anders en ook handig voor het bepalen van een nog relevanter algoritme. Want daar profiteert Instagram ook van. Als jij langer op de app blijft en eerst door de berichten van je favorieten scrollt, gevolgd door andere accounts, dan is de kans groter dat je (nog) vaker Instagram opent. Eigenlijk geef je hiermee het platform nog meer informatie door duidelijk te maken welke accounts jij het belangrijkst vindt. Op dit moment bepaalt Instagram vooral de volgorde van je feed op basis van de meest recente en vaakst gedeelde berichten van accounts die je volgt.

Het is nu nog niet duidelijk of de functie er daadwerkelijk komt en of dat ook in deze vorm zo verschijnt.

Explore: zijn deze accounts voor jou interessant?

Nog even over dat algoritme. Ben je benieuwd hoe Instagram jou 'ziet'? Neem dan eens een kijkje op de explore-tab (te herkennen aan het zoekicoontje. Als je deze opent zie je posts van accounts die je wellicht interessant vindt, maar nog niet volgt. Ze worden aan je voorgesteld op basis van je huidige feed en de berichten die je liket en waar je op reageert. Ben je bijvoorbeeld fanatiek hardloper en like je veel posts waarin de hashtag hardlopen staat, dan zie je dat terug in suggesties in de explore-tab. Hier zie je dus vergelijkbare accounts verschijnen en de kans is best groot dat daar iets tussen zit wat jij interessant vindt.