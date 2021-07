Op Instagram bepaal je nu zelf hoeveel gevoelige content je ziet

Instagram heeft gisteren iets nieuws gelanceerd: de tool Sensitive Content Control. Daarmee bepaal je zelf hoeveel en welke zogenaamde 'gevoelige inhoud' getoond wordt op je explore pagina. Op deze pagina, te vinden bij het tabblad onderin wanneer je op het loepje klikt, krijg je foto's en filmpjes te zien op basis van het algoritme. Deze personen of bedrijven volg je dus niet, maar Instagram denkt dat je de inhoud wellicht interessant vindt. Het kan zomaar voorkomen dat je daar beelden worden voorgeschoteld die helemaal niet in je straatje passen, ondanks dat ze niet tegen de richtlijnen van Instagram zijn.

Aanstootgevende beelden

We weten niet exact wat Instagram gevoelige inhoud vindt. Naaktbeelden zijn verboden op het platform en beeld van seksuele handelingen ook. Wel kun je content te zien krijgen die desondanks toch suggestief is. Blote billen en borsten - zonder tepels want het blijft Instagram - kun je zonder enige moeite vinden of voorgeschoteld krijgen. Gewelddadige beelden kunnen ook in je tijdlijn verschijnen. En seksueel getinte en gewelddadige beelden kunnen aanstootgevend zijn.

Hoe werkt de controle?

Volgens Instagram werkt de controle als volgt: sommige foto's en video's bevatten inhoud waarvan gebruikers hebben aangegeven deze niet te willen zien. Dit heeft geen invloed op wat je ziet in je tijdlijn van mensen die je volgt. Maar dus wel op je explore pagina. Over het algemeen gaat het om inhoud die seksueel suggestief of gewelddadig kan zijn of over drugs of vuurwapens gaat. Je kunt zelf aangeven of je die content met wellicht gevoelige inhoud wilt zien.

Er zijn 3 niveaus:

Toestaan

Beperken (dit is de standaardinstelling)

Nog meer beperken

Dit stel je als volgt in: