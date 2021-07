​Instagram gehackt? Er komt nu een Security Checkup

Gehackt worden op Instagram . Het is voor veel mensen een van de grootste rampen die ze kan overkomen, vooral als je tienduizenden of honderdduizenden volgers hebt. Als je je account niet meer inkomt, hoe ga je dan aan Instagram bewijzen dat jij het bent? Speciaal voor mensen die zich zorgen maken komt het social mediaplatform met Security Checkup.

Of je nu bent gehackt of niet, het is sowieso verstandig om twee-stapsverificatie aan te zetten op Instagram. Je kunt dat nu al doen door een telefoonnummer te gebruiken en een authenticator-app, maar Instagram biedt binnenkort ook de mogelijkheid dat te doen via WhatsApp. Immers zijn zowel Instagram als WhatsApp van Facebook, dus die link is snel gemaakt. Helemaal omdat Facebook de drie sociale platformen het liefst zoveel mogelijk aan elkaar knoopt (met soms een heleboel kritiek als gevolg).

Misschien heb je de Security Checkup al gezien, want bij accounts die wel eens zijn gehackt in het verleden, is deze al ingeschakeld. Dat wil zeggen: wanneer je het account opent krijg je een pop-up waarin je wordt gevraagd of je een Security Checkup wil doen. Je gaat dan door allerlei beveiligingsstappen heen, krijgt de login-activiteit te zien met daarnaast de mogelijkheid om de contactinformatie aan te passen voor als je je account wenst te herstellen.

Security Checkup

Pas wel op, want Instagram zal dit soort vragen altijd stellen in de vorm van een pop-up of hoogstens een e-mail. Krijg je een direct message van een account dat iets met Instagram in de naam heeft, vertrouw het dan niet. Instagram zelf communiceert namelijk nooit via direct message. Uiteraard is het aan te raden bij e-mails van Instagram goed te letten op het e-mailadres, want ook hier zetten hackers soms slimme trucjes in om je alsnog zover te krijgen je wachtwoord prijs te geven.

Momenteel is er ook een technisch probleem met Instagram, waarin je in je e-mail allemaal wachtwoordmails krijgt. Deze mails komen wel officieel van Instagram, maar worden verzonden door een bot. Dit is niet expres en je kunt deze mails dan ook verwijderen, tenzij je zelf uiteraard hebt geïnitieerd je wachtwoord te veranderen of resetten.