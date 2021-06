Instagram wil binnenkort foto's in je tijdlijn tonen van mensen die je niet kent

Als je regelmatig Instagram gebruikt dan heb je vast door dat het algoritme van het platform regelmatig verandert. Er zijn allerlei redenen waarom je foto's van de ene volger vaker ziet dan van een ander. In de begindagen van Instagram kreeg je gewoon foto's in chronologische volgorde te zien. Dat is allang niet meer zo, want een algoritme is voor social media veel interessanter.

It's all about the likes

Posts met veel likes krijg je eerder te zien dan posts met weinig likes en jij ziet meer van bedrijven of personen waarin je geïnteresseerd bent. Like je alle posts van je favoriete restaurant, die ene beroemdheid of een vriend? Dan verschijnen nieuwe posts van hen vaker in je tijdlijn. Misschien heb je al eens gezien dat je suggesties krijgt voor andere mensen om te gaan volgen. Vaak zijn dit 'vrienden van vrienden' of mensen waarmee je al op Facebook bevriend bent. Je ziet hun posts niet tot je ze gaat volgen, maar Instagram bekijkt nu of daar verandering in gaat komen.

Voor jou interessant

Het lijkt er soms op of Instagram steeds meer de kant van 'grote broer' Facebook op beweegt. Ook daar word je als gebruiker gebombardeerd met suggesties voor nieuwe vrienden of posts die misschien interessant voor je zijn. Nu test het platform de functie 'voorgestelde berichten', zo meldt website The Verge. Die posts van mensen die je nog niet volgt worden dan door je feed gemengd. Natuurlijk kijkt Instagram wel naar wat jij volgt en liket en worden de suggesties daarop gebaseerd. Het platform test ook nieuwe tools waarmee je zelf kunt aangeven waar je interesses liggen. Daarop worden dan je voorgestelde berichten gebaseerd.