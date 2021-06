Stop screenshotten op Twitter, je kunt een tweet nu als story delen op Instagram

Wil je je geniale Twitter-post ook met de rest van de wereld delen? Dan kon je een screenshot maken en die bijvoorbeeld in je story op Instagram zetten. Een beetje omslachtig wel, maar de platforms communiceren nu eenmaal niet zo lekker met elkaar. Daar komt verandering in. De iOS-app is nu bijgewerkt zodat je gemakkelijk tweets in je stories kunt delen. Zodra je op de 'deelknop' in de app klikt, krijgt je de optie te zien om de tweet rechtstreeks naar je stories te sturen. Daar kun je er vervolgens mee doen wat je deelt, zoals je gewend bent van Instagram .

No more screenshots, please

Screenshotten hoeft dus niet meer en dat is natuurlijk hartstikke handig en veel minder omslachtig. Houden we van. Het enige wat nog niet echt lekker lijkt te werken, zijn video's. Wanneer je deze probeert te delen, melden gebruiken problemen omdat de video wordt weergegeven als afbeelding. Het gaat nog niet helemaal naadloos, maar het begin is gemaakt. Andersom hoef je trouwens nog niets te proberen, want Instagram-links worden op Twitter als url getoond. Je moet het nog even doen met deze handige optie en als je Android-gebruiker bent heb je niet zoveel aan dit bericht. Het is nog niet bekend wanneer de functie ook voor niet-iOS gebruikers wordt toegevoegd.

Je eigen tweets of die van een ander delen

Overigens kun je nu niet alleen je eigen tweets delen in je stories, maar ook die van een ander. Dat is alleen mogelijk als het een openbare tweet is. Dus kun je die hilarische tweets van andere gebruikers delen en meteen laten zien wij de credits krijgen. Als je bent aangemeld bij de Instagram-app op je apparaat, word je daar automatische naartoe gestuurd en krijg je een concept te zien van een nieuwe story. Je kunt de tweet vervolgens met je volgers delen zodat zij met je kunnen meegenieten.

We namen zelf natuurlijk al even proef op de som en het werkt inderdaad heel eenvoudig: