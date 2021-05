Twitter sluit na acht dagen het net heropende programma voor geverifieerde accounts

Tien dagen geleden besloot Twitter de populaire optie om middels een ‘vinkje’ naast je Twitter-account aan te kunnen tonen dat jij ook écht de persoon bent van wie je zegt dat je die bent. Sinds de ‘heropening’ van het verificatie-programma heeft Twitter echter zoveel verificatieverzoeken ontvangen dat ze dit weekend besloten er maar weer mee te stoppen.

Te veel accounts willen het blauwe vinkje

Ondanks dat Twitter de regels om in aanmerking te kunnen komen voor een blauw verificatie vinkje was het aantal aanvragen in acht dagen zo hoog opgelopen dat ze het niet meer aan konden. De wachttijden na een aanvraag liepen vlak voor het wederom sluiten van het programma op tot vele weken.

Twitter belooft wel dat het programma in de toekomst weer terugkeert, maar zegt niet wanneer of hoe lang de nieuwe sluiting zal duren. Zelf noemen ze het een pauze. De vorige keer duurde dat zo’n vier jaar. Dat verklaart waarschijnlijk ook het enorme aantal aanvragen dat sinds 21 mei ingediend werd.