​Het is zover: het Twitter-verificatievinkje is terug

UPDATE 21 mei 2021 - Helemaal 'begin 2021' is het niet geworden, maar Twitter heeft het verificatievinkje eindelijk weer ingevoerd. Sinds 2017 was het al niet meer mogelijk om te laten zien dat je echt bent wie je bent, maar nu is het weer mogelijk om dat felbegeerde blauwe vinkje te krijgen. Je moet daar wel wat voor doen, want de verificatiecriteria zijn veranderd. Je account moet van publiek belang zijn, onder één van de zes onderstaande categorieën vallen en je feed moet authentiek, actief en 'notable' zijn, de moeite waard dus. Dit zijn de categorieën:

Overheden, bedrijven (merken en organisaties), nieuwsorganisaties en journalisten, entertainment, sport en gaming, activisten en andere mensen van invloed.

Wil je nu meteen aan de slag? Kijk dan in de account-instellingen op Twitter, als je daar al de mogelijkheid ziet om het te doen, dan kun je aan de slag. Het kan echter ook nog even duren: Twitter geeft aan dat het ergens in de komende weken mogelijk wordt. Je kunt vervolgens na het inzenden van je aanvraag binnen een paar dagen reactie verwachten. Mensen bekijken de aanvragen, dus vandaar dat het eventueel langer kan duren als het stormloopt.





ORIGINEEL ARTIKEL 25 NOVEMBER 2020 - Hij was er even niet. Misschien heb je het niet eens gemerkt, maar het was een heel lange tijd niet mogelijk om jezelf ‘verified’ te krijgen op Twitter. Het social medium had de mogelijkheid bewust dichtgezet. Je zag wel de vinkjes van mensen die zich al eerder hadden geverifieerd, maar het was tijdelijk geen optie om jezelf die status -en het felbegeerde icoontje- te geven. Daar komt verandering in: volgend jaar is het witte vinkje in het blauwe vignet gewoon terug.



Twitter verificatievink

Klinkt best goed in deze tijd, dat er iets weer teruggaat naar hoe het was. Twitter vindt het wel mooi geweest met de moeilijkheden rondom de verificatievink. Het heeft daarop besloten een geheel nieuw verificatieproces in het leven te roepen. Dat betekent dat het verificatievinkje terugkomt, maar wel met een heel andere lijst met regels waaraan je je moet houden.

De blauwe badge komt begin 2021 terug en Twitter komt met nieuw beleid over hoe je zorgt dat je verified wordt. Dat kan niet zomaar. Als je particulier Twitteraar bent, dan kun je het sowieso wel vergeten, tenzij je wordt gezien als ‘persoon met invloed’. Verder komen accounts in aanmerking voor de badge die bijvoorbeeld van de overheid zijn of van een bepaald bedrijf of merk. Ook atleten, activisten en nieuwsmedia kunnen in veel gevallen aanvraag doen om succesvol geverifieerd te worden. Je moet onder andere zorgen dat je ooit een keer bent genoemd in een online media-artikel, wil je dat vinkje hebben.