​Een abonnement nemen op je favoriete Twitteraar: straks kan het

Heb jij geld over voor de scherpe tweets van die semi-bekende Nederlander? Of begrijp je niet waarom je uberhaupt op Twitter ‘je tijd verdoet’? Als je behoort tot die eerste categorie, dan is er goed nieuws te melden. Twitter geeft zijn bekende gebruikers de optie om abonnementen te verstrekken op hun tweets.

Twitters eigen Onlyfans Het gaat dan om een selectie tweets die speciaal voor abonneehouders zijn. Daarmee wordt het ongeveer hetzelfde als Patreon (of zelfs Onlyfans), waarvoor je om bepaalde content van iemand te mogen kunnen bekijken geld betaalt. App-expert Jane Manchun Wong denkt dat het al zeer binnenkort komt. Twitter heeft het ook al officieel aangekondigd: het heet Super Follows. Je kunt bijvoorbeeld als model een stukje van een foto op je gewone Twitter plaatsen, met dan de volledige foto achter die betaalmuur. Zo kun je zelf geld verdienen aan content waarvan jij bepaalt of mensen die uberhaupt zouden moeten zien. Het gaat echter verder dan foto’s. Denk bijvoorbeeld ook aan podcasts, fotolekken in de tech of wetenschappelijke artikelen.

Een abonnement op tweets Hoewel een abonnement nemen op een Twitteraar straks voor iedereen mogelijk wordt, geldt dat niet voor het kunnen verstrekken van die abonnementen. Je mag volgens Wong alleen een betalingsoptie aanbieden als je meer dan tienduizend volgers hebt. Ook is het belangrijk dat je boven de 18 jaar oud bent en dat je in dertig achtereenvolgende dagen minimaal 25 keer een tweet hebt geplaatst. Kortom, het is wel bedoeld voor de grootverbruikers van het platform. Er worden weliswaar vaak grapjes gemaakt over Onlyfans, het is wel iets waar men brood inziet. Twitter in ieder geval wel, want Wong geeft aan dat er categorieën zijn waarbinnen je je tweets ‘te koop’ kunt zetten. Reality TV is er één van (ideaal voor vloggers), maar dus ook adult-only (handig voor mensen die meer neigen naar erotiek).

Prijs van Super Follow Wat zo’n abonnement moet kosten, dat is nog onduidelijk. Een voorbeeld van Twitter gaf een prijs van 4,99 dollar per maand, maar of hiervan af te wijken is, dat is onbekend. Twitter heeft de functie verder nog niet officieel van uitleg voorzien, maar Wong heeft het vaker aan het rechte einde. Toch maar eens die lijst doorscrollen om te zien of er mensen zijn die content maken die je graag wil zien.