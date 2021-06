Twitter Super Follows en Ticketed Spaces: betalen voor exclusieve content van populaire accounts

De afgelopen maanden heeft Twitter al aangekondigd met nieuwe opties te komen die eigenaren van populaire accounts en aanbieders van exclusieve content de mogelijkheid bieden om geld te verdienen met het platform. Super Follows is de eerste die nu live gaat en later volgt ook nog de betaalde Clubhouse variant Ticketed Spaces.

Super Follows en Ticketed Spaces

Met Twitter Super Follows kunnen volgers zich abonneren een account dat die mogelijkheid biedt. Twitteraars die betaalde abonnementen willen gaan aanbieden via Super Follows kunnen kiezen voor drie tarieven; 2,99 dollar, 4,99 of 9,99 per maand. Het idee achter Super Follows, behalve de mogelijkheid om geld te verdienen met je (populaire) Twitter-account, is dat je je volgers meer, speciale en/of exclusieve content kan aanbieden.

Met Ticketed Spaces kun je straks kaartjes verkopen aan volgers die mogen deelnemen (en bereid zijn daarvoor te betalen dus) een aan door jou georganiseerde Spaces sessie. De prijs van die kaartjes mag de organisator zelf bepalen, vanaf 1 tot maximaal 999 dollar per ticket.