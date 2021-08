​Instagram legt berichtjes van vreemden aan banden

Instagram introduceert nu Limits, waarmee je automatisch reacties en DM-verzoeken kunt verbergen voor mensen die jou niet volgen, of je pas sinds kort zijn gaan volgen. Instagram schrijft : “We hebben deze functie ontwikkeld omdat we hoorden dat creators en publieke figuren soms plotselinge pieken in reacties en DM-verzoeken ervaren van mensen die ze niet kennen. In veel gevallen is dit een uitstorting van steun - alsof ze viraal gaan na het winnen van een Olympische medaille bijvoorbeeld-. Maar soms kan het ook een toestroom van ongewenste opmerkingen of berichten betekenen. Als je daar doorheen gaat - of denkt dat dit staat te gebeuren - kun je Limits inschakelen om het te vermijden.”

Hoewel het zeker niet voor iedereen zo zal voelen, zijn er gebruikers die deze vreemden in de inbox echt ziet als online intimidatie. Instagram begrijpt dit en wil graag dat het platform vooral wordt gebruikt voor leuke contacten. Het is niet de bedoeling dat gebruikers een nare bijsmaak krijgen van het social medium.

Racistische opmerkingen

Instagram geeft aan dat het onder andere vindt dat deze mogelijkheid nodig is, door de racistische opmerkingen die spelers te verduren kregen tijdens het EK-voetbal. Dankzij Limits kunnen de sporters nog wel reacties krijgen van langdurige volgers, maar worden kwaadwillenden dus iets meer geweerd. Limits lijkt een beetje op Hidden Words, waarmee je nare DM’s en reacties kunt filteren door bepaalde woorden of emoji te kiezen. Ook is de mogelijkheid uitgerold om accounts te blokkeren en te zorgen dat die mensen geen nieuwe accounts kunnen maken.

Hoewel het nu klinkt alsof Instagram deze nieuwe mogelijkheid echt heeft gemaakt voor beroemdheden, is dat niet het geval. De mogelijkheid is zelfs per direct wereldwijd beschikbaar voor alle gebruikers. Je vindt Limits op je profielpagina, in je privacy-instellingen. Je kunt zelf kiezen of je de limiet alleen inschakelt voor nieuwe volgers, of mensen die je helemaal niet volgen, maar allebei kan dus ook. De reacties en berichten van die accounts worden vervolgens verstopt en kunnen alleen openbaar worden met jouw toestemming. Dat laatste is ergens jammer, want ook nieuwsgierige aagjes kunnen enorm gekwetst worden door commentaar van anderen.