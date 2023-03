Je kunt nu een Twitter Blue-abonnement afsluiten in Nederland

Heb je altijd al een blauw vinkje willen hebben op social medium Twitter, maar kreeg je die nooit? Geen nood: je kunt het nu gewoon kopen. De abonnementsvorm van Elon Musks social medium heeft namelijk zijn vleugels neergestreken in Nederland. Dit is wat het abonnement op Twitter Blue kost en wat je ervan mag verwachten.

Daarnaast kun je langere video’s in je tweets plaatsen als je dit abonnement gebruikt en tweestapsverificatie via sms gebruiken om je Twitter-account te kunnen bereiken op een veilige manier. Voor anderen geldt dat er een authenticator-app moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot hun account via tweestapsverificatie. Daarnaast hebben Twitter Blue-leden iets dat al sinds het begin van Twitter werd gewenst: de mogelijkheid om tweets achteraf nog te bewerken. Wil je extra belangrijk worden gevonden, geen probleem: met je abonnement staan jouw tweets ook hoger dan die van anderen op de timeline waardoor ze door meer mensen worden gezien. Ook in zoekresultaten worden Twitter Blue-tweets hoger weergegeven.

Eén van de voordelen aan Twitter Blue is dat blauwe verificatievinkje , wat tegenwoordig dus niet echt meer een verificatievinkje is maar meer een soort badge om te laten zien dat jij maandelijks geld neertelt voor jouw gebruik van Twitter. Toegegeven, Twitter heeft er zeker wel een controle op zitten. Sinds kort, omdat er veel nepaccounts kwamen met een blauw vinkje en dat nogal wat verwarring veroorzaakte. Er zit dus wel een vorm van controle op het blauwe vinkje, maar je kunt hem alleen nog bemachtigen met dat abonnement.

Abonnement op social medium

Wil je een abonnement afsluiten, doe dat dan direct bij Twitter in de browser. Dan kost het abonnement 8 euro, wat het ook in andere landen kost. Apple en Google houden er nogal scherpe commissieregels op na, waardoor een abonnement afsluiten in de iOS-app of de Android-app je twee euro per maand meer kost (dus 24 euro per jaar extra). Twitter wil die commissie niet zelf betalen, maar berekent die direct door aan klanten.

Elon Musk heeft sinds hij eigenaar is van Twitter al heel helder gemaakt wat zijn plan is met het social medium: geld verdienen. Hij heeft er miljarden in geïnvesteerd en die wil hij terugverdienen. Dat wil hij onder andere doen door Twitter Blue aantrekkelijker te maken, maar ook door allerlei extra privileges toe te voegen. Zo zou er een gouden vinkje komen voor bedrijven dat 1.000 dollar per maand gaat kosten. Voor alle gebruikers is er het idee om minder advertenties te tonen, maar dat is nu nog niet het geval.