Het Twitter Blue-abonnement zou je geld op kunnen leveren

Het gaat specifiek om de advertenties die je kunt vinden tussen de reacties op je tweets. Kortom, er moet wel engagement zijn. Je kunt een hilarische tweet plaatsen, of een anderzijds spraakmakende, maar je moet daarnaast dus ook zorgen dat mensen reageren op je tweet. Dan wordt immers die reactiepagina voller en voller, wat betekent dat er meer advertenties bijkomen. Krijg je hierdoor niet heel gekunstelde tweets en gesprekken? Mogelijk wel, maar het is een social medium en daarop is interactie nu eenmaal essentieel.

Advertentie-inkomsten

Volgens Musk krijgen alleen Blue-abonnees met een blauw verificatievinkje een kans om mee te dingen naar de omzet uit advertenties. Hoeveel dat echter is, dat is onbekend. Kun je er je Twitter Blue-abonnement mee uitsparen? Dat is onduidelijk. Sowieso is het momenteel nog niet mogelijk voor Nederlanders om Twitter Blue te nemen. Het abonnement is alleen beschikbaar in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, VK, Saudi-Arabië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje. Het kan ongetwijfeld elk moment naar Nederland komen, aangezien het ook al bij onze oosterburen is geland, maar tot nu toe is niet bekend of en wanneer dat de bedoeling zou zijn.

Eén ding is zeker: het zorgt wel voor een andere dynamiek op Twitter. Vroeger werd je als influencer wel wat meer serieus genomen als je populair was op het platform, maar het was moeilijk om er geld mee te verdienen. Het klinkt alsof dat nu makkelijker wordt gemaakt, al valt of staat zoiets wel bij de de vraag hoe veel je er dan mee kunt verdienen. Ook kun je je afvragen wie de adverteerders zijn die reclames tussen de tweets kopen, want sinds Musk als leider is ingestapt en nogal gekke sprongen maakt, is het social medium ook veel grote adverteerders kwijtgeraakt.