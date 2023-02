​Tweetbot en andere Twitter-apps moeten betalen voor doorplaatsen

Als je Tweetbot, Flamingo of een andere Twitter-app van een derde partij gebruikt, dan heb je waarschijnlijk al gemerkt dat deze apps niet meer werken zoals ze horen te werken. Twitter besloot ineens om het beleid door te voeren dat niet iedereen zomaar apps mag maken die in het vaarwater zitten van Twitter zelf. Maar, nu blijkt dat wel te mogen, zolang ze maar betalen .

Tweetbot, Twitterrific, Flamingo, Fenix en meer van dat soort apps zijn al weken waardeloos, omdat ze de content van Twitter niet kunnen tonen. Heel onhandig, want vaak bieden ze functies die de Twitter-app zelf niet heeft. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen inloggen met meerdere accounts of het kunnen plannen van tweets. Vroeger kon dat allemaal in die apps, waardoor veel mensen hiervoor kozen. Nu moeten die apps geld gaan betalen aan Twitter om mensen die service te kunnen bieden.

Dat Elon Musk Twitter even flink wilde gaan opschudden toen hij eigenaar werd, dat wisten we. Hij wilde er dik geld mee verdienen, want zijn investering moet natuurlijk niet voor niets zijn geweest. Dat is helemaal duidelijk. Twitter Blue werd duurder en nu is er een nieuwe manier gevonden om geld te verdienen: de apps van derden die normaliter altijd de informatie van Twitter ‘doorplaatsten’ geld vragen voor die activiteiten.

Geld voor gebruik API

Vanaf 9 januari moeten externe partijen betalen om de API van Twitter te kunnen gebruiken. Twitter schrijft: ‘Vanaf 9 februari ondersteunen we niet langer gratis toegang tot de Twitter API, zowel v2 als v1.1. Een betaald basisabonnement komt daarvoor in plaats.” Volgende week belooft Twitter met meer informatie te komen, dus dan zullen we dit artikel updaten. We zijn namelijk erg benieuwd hoeveel Twitter voor deze activiteiten gaat rekenen. In ieder geval is het proces tot nu toe niet bepaald vlekkeloos verlopen. De apps zagen begin dit jaar ineens dat de Twitter-API niet meer naar behoren werkte en hoorden pas na een week hoe dat kwam.

Mensen dachten dat het gewoon een technische storing was, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het was een soort oud beleid dat Twitter gewoon ineens besloot nogal streng door te voeren. Elon Musk zou hiervoor hebben gekozen omdat deze apps geen advertenties tussen de tweets plaatsen waar Twitter geld mee verdient, waardoor Twitter geld misloopt. En als er iets is dat Elon niet wil, dan is het wel merken dat de berg geld waarop hij zit langzaam wordt opgegeten. Wordt vervolgd dus.