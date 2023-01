Apps kunnen Twitter niet meer uitlezen en dat blijft zo

Twitter zet zijn beleidswijziging om tweets niet meer te laten uitlezen door derde partijen door. Veel mensen die apps gebruiken als Flamingo, Twitterrific en Tweetbot (naast een heleboel andere apps) kwamen tot een vervelende ontdekking: sinds een paar weken werken de tweets niet meer. Eerst werd er nog gedacht (of misschien gehoopt) dat het om een foutje ging, maar nee: Twitter zette gewoon iets in werking dat blijkbaar al heel lang bestond. Nu heeft het dat beleid nog wat meer aangescherpt.

Twitter-API Twitter heeft er lang over gedaan om te reageren op het euvel, maar de kogel is door de kerk. Het heeft naar eigen zeggen simpelweg een beleid uitgevoerd dat al heel lang bestond waar het gaat om de Twitter-API binnen apps van derden (waardoor tweets kunnen worden uitgelezen). Echter bleek dat beleid toch niet helemaal duidelijk en nu heeft Twitter het beleid officieel aangepast in de regels voor ontwikkelaars.



Nieuwe, oude regels Waarom het hiervoor kiest, dat is nog steeds gissen. Twitter is namelijk niet bepaald duidelijk in zijn beleid en bewoordingen. Zo staat er in de regels dat je Twitters API niet mag gebruiken om een zelfde soort dienst te maken die lijkt op Twitter. Ingewikkeld, want dat is natuurlijk wel wat die apps doen. Twitter heeft het nu wel iets verduidelijkt, namelijk door aan te geven dat iets wat op Twitter lijkt dan betekent: alle consumentenproducten, diensten, applicaties, websites, webpagina’s, platforms en andere aanbiedingen (via Twitter.com en de mobiele app). Kortom: gewoon alles.

Appmakers en -gebruikers boos Het valt de apps rauw op hun dak dat Twitter ineens lijkt te hebben besloten om dit beleid te voeren. Sinds 12 januari zijn die apps immers een soort van waardeloos geworden, zonder dat hiervan een heads up is gegeven. Niet alleen de makers van die apps zijn niet blij: heel veel mensen die al jaren gebruikmaken van dit soort apps zijn bepaald niet ‘amused’ door die verandering. Velen zien het ook als de volgende foute weg die Elon Musk inslaat met ‘zijn’ social medium. Maar de appmakers balen het hardst: ze konden hun gebruikers niet voorbereiden, laat staan bedanken voor hun jarenlange trouwe dienst. Ook kiest Twitter er wederom niet voor het beleid heel erg openlijk te te communiceren. Balen, want nu houdt het de boosheid alleen maar nog meer in stand, zeker omdat het ook niet met uitleg komt. Waarschijnlijk is het allemaal een kwestie van geld, want sinds Musk Twitter heeft overgenomen is het social medium alle kanten opgeschoten.