Twitter's blokkade van third party apps is geen storing

Afgelopen vrijdag meldden enkele grote third party Twitter-apps, waaronder Twiteriffic, Echofon en Tweetbot, dat ze geen toegang meer hadden tot het sociale netwerk. Gebruikers van die apps konden daarmee dus niet meer inloggen op Twitter of hun twitterfeed benaderen. Hoewel meteen al argwanend werd gekeken naar de ‘bug’, werd vooralsnog aangenomen dat het om een incident ging. Welnu, inmiddels is duidelijk dat het geen storing of bug is, maar een bewuste actie van Twitter om een aantal third party apps de toegang te ontzeggen.

Apps die ads van Twitter blokkeren

Het feit dat Twitter niet reageerde op verzoeken, zowel direct als in het openbaar, van de getroffen apps om het probleem te adresseren en op te lossen, was al aanleiding om te denken dat er meer aan de hand is. Daarbij komt dat minder populaire third party twitter-apps geen problemen hebben.

Inmiddels is duidelijk dat Twitter dus bewust besloten heeft de betreffende third party apps te blokkeren. Dat ontdekte The Information. Zij kregen inzage in interne Slack-berichten van Twitter waarin dat besproken wordt. Extra ‘bewijs’ voor de bewuste afsluiting komt van de maker van Tweetbot. Hij probeerde de app weer ‘aan de praat’ te krijgen door een oude API-key te gebruiken. Dat lukte wonderwel. Helaas is dat slechts een tijdelijke oplossing. En bovendien eentje die niet echt werkbaar is omdat die gebruikte API-key gelimiteerd is tot het posten van 300 berichten per kwartier.