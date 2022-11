Elon Musk haalt de bezem door Twitter

Hij staat amper drie werkdagen aan het roer, maar Elon Musk heeft zijn scepter al behoorlijk heen en weer gezwaaid op het hoofdkantoor van Twitter. Zijn eerste actie was het ontslaan van de huidige directeur en nog drie topfunctionarissen. Kort daarna ontbond Musk de huidige raad van bestuur van Twitter. Daarmee was Elon meteen de enige ‘grote leider’ van het bedrijf.

Ontslagrondes en koerswijziging

De vraag is nu wat hij de komende periode nog meer in petto heeft. Het personeel is daarover formeel nog niet ingelicht, maar alom wordt verwacht – en dat heef Musk ook al laten doorschemeren – dat er nog (veel) meer ontslagen zullen vallen. Gespeculeerd wordt over een afname van het personeelsbestand met een kwart, maar daarover is op dit moment nog geen enkele duidelijkheid.

Een van de redenen dat Musk Twitter ingelijfd heeft, is het feit dat hij het Sociale Medium haar ultieme vrijheid van meningsuiting wil teruggeven. Er gaan al berichten dat de groep moderators – die toezien op het verwijderen van ‘foute’ tweets en andere aanstootgevende content – al aan het inkrimpen is op last van Musk.

Om hem te helpen bij de reorganisatie van Twitter, heeft Musk een vijftigtal Tesla medewerkers (tijdelijk) bij het sociale netwerk gestationeerd, meldde CNBC.