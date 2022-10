Het is zover: Elon Musk is de baas van Twitter

Elon Musk heeft Twitter overgenomen. Eerder was het zijn plan, toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet, maar uiteindelijk is vandaag de kogel door de kerk: miljardair Elon Musk is de eigenaar van social medium Twitter. Hij heeft er grote plannen mee, maar het zal flink jongleren worden met zijn rollen bij SpaceX/Starlink, Neuralink en Tesla.

Overname Twitter

Voor het overnemen van Twitter had Elon wel wat hulp nodig van banken: hij moest er namelijk 44 miljard dollar voor ophoesten. Dat is nu gelukt en het eerste wat de beste man deed was met een wastafel binnenlopen. “Let that sink in”, schreef hij erbij. Sink is het Engelse woord voor wastafel. Een vreemde entree, maar eigenlijk past het precies bij hoe Elon Musk is en hoe dit hele proces is geweest. Een welles nietes, schreven we al.

Na zijn grote entree met woordgrap heeft hij iets belangrijks gedaan: Parag Agrawal ontslaan, die de touwtjes van Twitter tot gisteren in handen had. Er zouden zelfs nog drie topmensen bij het social medium hun banen kwijt zijn, zoals de directeur van financiën, van juridische zaken en een adviseur. Eén ervan zou zelfs door de beveiliging het pand uit zijn gezet, al is dit allemaal van horen zeggen.