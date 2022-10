Elon Musk wil social medium Twitter toch wel kopen

Miljardair Elon Musk wil Twitter nu plotseling toch wel kopen. In eerste instantie deed hij een vijandig bod op het bedrijf, toen trok hij zich terug, maar nu de rechtszaak eraan zit te komen lijkt het er toch op dat hij weer van gedachten is veranderd.

Overname Twitter Elon MuskElon Musk staat erom bekend nogal snel van gedachten te kunnen veranderen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen hij meende dat het een goed idee was om een Tesla te kunnen kopen met Bitcoin. Hij kondigde het vol trots aan, om vervolgens na te zijn geinformeerd over de duurzaamheidsproblematiek rondom cryptovaluta toch te besluiten dit in te trekken. Toch een beetje suf, als je daarnaast zelf ook net een gigantisch bedrag aan Bitcoin hebt gekocht. Aan de andere kant hadden we dit dus ergens wel verwacht. Musk, die Twitter sowieso als zijn spreekbuis naar de rest van de wereld gebruikt, heeft vaker grote veranderingen op de beurs teweeggebracht door zijn tweets. Zo schreef hij in 2018 dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor al rond was. Dat bleek helemaal niet waar, maar het kwaad was al geschied: het aandeel van Tesla schoot omhoog.

Aandelen Twitter omhoog Zoiets is nu ook gebeurd met Twitter. Elon Musk tweette er wel wat vaag over, namelijk: “Het overnemen van Twitter zorgt dat X, de alleskunnende app, sneller kan worden gemaakt.” Die tweet zorgde direct voor een flinke stijging van het aandeel: het aandeel Twitter groeide met 18 procent. De handel erin moest zelfs worden stilgelegd omdat er zo veel werd gehandeld en dat ook nog op basis van een niet geverifieerd bericht. Lekker bezig dus, die Elon, die ondertussen ook nog robots aan het maken is met Tesla en elektronica in mensenhersens implanteert met Neuralink, naast dat hij met SpaceX deze week nog een astronaut naar het International Space Station brengt en zorgt voor internet in Oekraine dankzij Starlink. Hij heeft het druk genoeg, zou je denken. Overigens heeft de stijging van het aandeel Twitter niet direct invloed op de aankoopprijs. Musk heeft 44 miljard dollar geboden op het social medium en dat is wat hij zal moeten betalen, besluit hij toch tot overname over te gaan.

Toch weer wel Het is alleen vaag waarom hij er toch ineens weer brood in ziet: hij trok zich terug omdat hij meende dat Twitter niet eerlijk is over het aantal gebruikers en dat er veel te veel bots op het platform te vinden zijn. Daarna zei hij dat hij bang is voor een derde wereldoorlog en het daarom niet zo' n goed plan vindt om zoveel geld te steken in een social medium. Het zou zelfs tot een rechtszaak komen deze maand, maar nu lijkt de pet van Elon toch weer anders te staan.