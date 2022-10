Zo staat de overname van Twitter er nu voor

Ditmaal tweette hij er niet over, maar schijnt hij het te hebben gezegd tegen bankiers. Elon Musk zal de overname van Twitter aanstaande vrijdag rondbreien. Het is een langlopend proces geweest met heel veel ups en downs, maar de overname lijkt er nu dan toch echt te komen.

Overname Twitter

Dit hele jaar lijkt in het teken te staan van Elon Musks plannen om social medium Twitter over te nemen. Je zou het niet zeggen, maar pas in april van dit jaar is het hele proces begonnen. Toen deed Musk zijn bod op het social medium en begon het balletje te rollen. En hoe: het rolde allerlei kanten op, behalve de goede, zo leek het soms. Was het psychische manipulatie van Musk? Dat zullen we nooit zeker weten, maar hij heeft in ieder geval na zijn bod meteen tegengas gegeven.

Twitter zou liegen over de hoeveelheid gebruikers: dit zouden vooral veel bots zijn, in ieder geval veel meer dan het tegen Musk zei. De miljardair vond dat allemaal maar niets en wilde geen kat in de zak kopen. Hierop trok hij zich terug, maar daar stak Twitter een stokje voor. Een rechtszaak volgde en is deze maand bezig, maar tijdens dit proces lijkt Musk zich toch te hebben bedacht. Hij wil het social medium wél kopen en zou dat volgens Bloomberg vrijdag al gaan afronden.