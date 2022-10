Welles nietes Twitter spelletje van Musk gaat nog even door

Het was natuurlijk al veel langer duidelijk dat Musk een mer dan gemiddelde interesse had in het sociale netwerk. Hij gebruikte – en nog steeds - het zelf vaak genoeg om zijn mening of prestaties van zijn bedrijven te promoten. Over de overname, of niet, van Twitter door Elon Musk kun je al bijna een boek schrijven. Het meest recente hoofdstuk? Musks verzoek om de rechtszaak tussen Twitter en hem op te schorten omdat hij toch bereid zou zijn de 44 miljard te betalen die hij aanvankelijk geboden heeft, en waar Twitter al mee akkoord was, voordat al het gedonder begon.

Welles nietes spelletje

Ik beperk me even tot een vrij vertaalde opsomming van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, vanuit het ‘perspectief’ van Elon. Een welles nietes spelletje dat misschien op korte termijn afgerond gaat worden, maar misschien ook niet…

‘Wie gebruikt Twitter nog?’ ‘Twitter moet hoognodig moderniseren’. ‘Ik wil Twitter hebben’, ‘Ik treed toe tot de raad van bestuur’. ‘Ow, toch maar niet’. ‘Ik ga Twitter kopen en bied 44 miljard’. ‘Twitter liegt over fake accounts’. ‘Daar ga ik geen 44 miljard voor betalen’. ‘Ik zet de deal in de ijskast’. "Ik ben bang voor een derde wereldoorlog en economische crisis'. ‘Ik wil onder de deal uit’. ‘We zien elkaar voor de rechter’. ‘Ik wil Twitter toch overnemen voor 44 miljard’.

Dit is in een notendop een verslag van de gebeurtenissen rondom de voorgenomen overname van Twitter door het ongeleide projectiel met miljarden dollars in zijn achterzak die we beter kennen onder de naam Elon Musk ;)

Rechtszaak gaat nog even niet door

Nadat Musk besloot dat hij Twitter toch niet meer wilde hebben – of in ieder geval niet voor de oorspronkelijk overeengekomen 44 miljard – gingen beide partijen het nodige juridische wapengekletter voorbereiden. De rechtszaak waarin Twitter eist dat de overname doorgaat conform de afspraken van april dit jaar (de ‘44 miljard deal’) stond gepland voor 17 oktober.

Musk heeft nu via zijn advocaten gevraagd om uitstel van die zaak omdat hij uiteindelijk toch bereid lijkt te zijn de overeengekomen overnameprijs te betalen en Twitter dus toch wil inlijven. Dat zegt hij nu althans. Gezien zijn reputatie is het echter niet zo vreemd dat de advocaten van Twitter, dat liever geen uitstel wil, hun twijfels hebben bij de oprechtheid van Musks woorden.