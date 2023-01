Populaire Twitter apps kampen met problemen

Zeker is dat dus nog niet, maar feit is wel dat bij Twitter de nodige problemen zijn. Diverse afdelingen kampen met personeelstekorten na de overenthousiaste ontslagrondes van Musk. Daarnaast zijn de afgelopen weken ook diverse ontwikkelteams van het sociale netwerk opgedoekt, met alle - ook onbedoelde en onwenselijke - gevolgen van dien.

Het is op dit moment nog niet duidelijk waar de oorzaak van de problemen gezocht moet worden. Omdat het verschillende third-party apps betreft, lijkt het probleem toch vooral aan de kant van Twitter te liggen. Vermoed wordt dat Twitter de API voor third-party apps aangepast heeft en dat de problemen daardoor ontstaan zijn, maar Twitter laat daar vooralsnog weinig over los. Op het developer forum van Twitter staat een melding dat de betreffende apps ‘Suspended’ zijn. Dat zou er op duiden dat hun API-toegangen wellicht bewust afgesloten zijn.

Het hoeft natuurlijk niet meteen iets groots te zijn, maar gezien het vele gerommel bij Twitter, sinds de overname door Elon Musk, is dat wel iets om rekening mee te houden. Sinds afgelopen nacht kampen verschillende popu;aire third-party Twitter-apps zoals Tweetbot, Echofon en Twitterrific met problemen. Gebruikers melden dat ze via die apps niet meer kunnen inloggen en geen toegang krijgen tot hun twitterfeed. De ontwikkelaars van de betreffende apps hebben de problemen inmiddels ook al bevestigd.

Uiteraard kunnen de problemen waar Twitterific, Echofon en Tweetbot mee kampen ook nog het gevolg zijn van een ‘simpele’ storing of bug die ontstaan is na het updaten van de API’s door Twitter. Dan is het te hopen dat Twitter nog de mankracht heeft om die problemen, snel, te verhelpen. De drie ontwikkelaars maken zich, zo laten zij onder andere op Twitter weten, in ieder geval wel druk.