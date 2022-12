Twitter verwijdert, en herstelt, zelfmoordpreventie meldingen

Kort nadat Reuters met dit nieuws naar buiten kwam, werd dat door het huidige hoofd beveiliging van het sociale netwerk bevestigd. Zij, Ella Irwin, noemde ook de reden dat Twitter besloten had #ThereIsHelp tijdelijk uit te schakelen. Twitter boog zich over de relevantie van de dienst en de inhoud en grootte van de ‘popup banners’ en berichten, zo was het verhaal. Daarbij bevestigde Irwin ook al dat het om een tijdelijke onderbreking zou gaan. “We weten dat deze meldingen nuttig zijn en het is niet onze bedoeling om ze permanent uit te schakelen.”

Vlak voor het Kerstweekend kwam via de interne kanalen van Twitter – bronnen die het zeiden te weten – naar buiten dat Twitter de ‘zelfmoordpreventie scantool’ #ThereIsHelp verwijderd zou hebben. Daarmee worden tweets op content gescand die zou kunnen wijzen op iemand die mogelijk depressief is of, erger nog, aan zelfmoord denkt. Als iemand op die content of onderwerpen zoekt, dan verschijnt een banner bovenaan de lijst met zoekresultaten met het advies om hulp te zoeken. Vergelijkbaar met de 113 Zelfmoordpreventie hulplijn hier in Nederland.

… maar Elon vindt het fake news

Elon vond echter dat hij zich ook nog even moest melden, nadat hij in eerste instantie ervoor gekozen had er niets over te roepen. Op zaterdag stuurde hij en tweet de wereld in dat het nieuws dat door Reuters gemeld werd – en inmiddels door zijn eigen hoofd veiligheid van zijn organisatie bevestigd was – fake news was. Volgens Musk was #ThereIsHelp nooit offline geweest. Uiteraard zorgde zijn tweet weer voor de nodige reacties, zowel voor als tegen de berichtgeving en Musk.

Of Twitter (lees: Musk) naar aanleiding van de berichtgeving op vrijdag besloten heeft #TherIsHelp versneld weer te activeren? Dat weten we natuurlijk niet. Feit is wel dat, zo bleek uit een kort onderzoek van Reuters, de functie nog niet volledig hersteld was. Zo bleken de ‘hulpberichten’ niet te verschijnen bij zoekopdrachten over #HIV, waar ze voorheen ook getoond werden. Deze tegenstrijdige berichtgeving toont maar weer eens aan wat voor rommelboel het bij Twitter is.