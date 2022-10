​Elon Musk wil dat je je tweets een 'kijkwijzer' meegeeft

Nu Elon Musk officieel de baas is van Twitter, is hij al druk doende met plannen maken voor het social medium. Hij wil het mogelijk maken voor mensen om een kijkwijzer mee te geven aan hun tweets. Niet per se of inhoud griezelig is of seksuele content bevat, maar wel voor welke leeftijd een tweet geschikt is.

Leeftijd op tweets Een goed idee, want op Twitter wemelt het van de vrouwen en mannen die zich op een 18+’achtige manier aanbieden. Bovendien wil Elon Musk dat vrijheid van meningsuiting boven alles komt te staan, wat ervoor kan zorgen dat het medium sowieso wat minder geschikt wordt voor bepaalde leeftijden. Opruiende tweets die tot geweld oproepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook weer de kop opsteken. Veelpleger Donald Trump zou door dit nieuwe beleid ook weer terug mogen keren op Twitter, al schijnt hij daar geen interesse in te hebben. Elon Musk heeft de sleutels van Twitter afgelopen vrijdag officieel in handen gekregen. Hij stuurde meteen een aantal personeelsleden de laan uit en hij schijnt nog veel meer ontslagen te hebben gepland. Op Twitter zie je dat hij zich volledig onderdompelt in zijn nieuwe rol: de meeste tweets gaan over Twitter en zijn profiel is niet langer het leuke ‘Mars & Cars, Chips en Dips’, maar alleen maar ‘Chief Twit’. Zijn locatie is het Twitter-hoofdkantoor en hiermee lijkt hij Tesla, SpaceX en Neuralink toch tijdelijk even naast zich neer te leggen.

Elon Musk als Chief Twit Er moet wat betreft Musk een heleboel gebeuren bij Twitter en hij is daar nu verantwoordelijk voor. Hij deelt veel van wat hij van plan is ook op Twitter. Zo vraagt hij zijn volgers of hij het populaire microfimpjesplatform Vine moet laten terugkomen. En hij wil dus een leeftijdsadvies op tweets mogelijk maken. Je kunt dan als gebruiker zelf aangeven dat een tweet een leeftijdsadvies heeft. Daarnaast zou Elon Musk een adviesraad in het leven willen roepen om de content van tweets en het blokkeren van accounts onder de loep te nemen. Het kan dus ondanks de vrijheid van meningsuiting wel degelijk te ver gaan op Twitter. Elon Musk zegt dat er meerdere varianten van Twitter komen, passende bij je leeftijd. In eerste instantie kiest een gebruiker zelf binnen welke leeftijdscategorie zijn of haar tweet valt, maar gebruikers kunnen feedback geven waarop die classificatie wordt aangepast.

EU kijkt toe Het is goed om te weten dat die adviesraad er komt, want de Europese Commissie heeft Elon al laten weten dat hij niet moet denken dat hij het overal voor het zeggen heeft. Twitter zal nog steeds moeten voldoen aan de regels van de EU en laat die nu net bezig zijn met allerlei wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld haatberichten, naast bestaande wetgeving die al geldt. Spannende tijden dus bij Twitter: personeelsleden die mogen blijven, moeten hard aan het werk om alle aanpassingen die Musk wil aanbrengen ook daadwerkelijk te doen. Het is de vraag of hij er wel goed aan doet om veel mensen te ontslaan, als er zoveel moet worden veranderd. In eerste instantie zou hij zelfs 75 procent van het personeelsbestand willen ontslaan, al heeft hij dat inmiddels ontkracht. Eén ding is zeker: Elon Musk zit nu op de troon van Twitter en lijkt daar voorlopig niet af te komen tot het social medium meer in de richting gaat van zijn grote wens: een alles-app worden.