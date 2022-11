Personeel Twitter niet gediend van Musk’s ultimatum

Elon Musk krijgt de situatie bij Twitter nog niet zo makkelijk onder controle als hij dat ongetwijfeld zelf dacht toen hij met ‘sink’ en al daar naar binnen liep als nieuwe eigenaar. Binnen een week ontsloeg hij – naar eigen zeggen uit pure overlevingsnoodzaak – de helft van het personeel. Dat wil echter nog lang niet zeggen dat zij die mochten blijven – of noodgedwongen teruggevraagd zijn – voor de volle 100% achter Musk staan.

Musk’s harde hand werkt nog niet

De ontwikkelingen van de afgelopen 24 uur laten zelfs het tegendeel zien. Musk denkt Twitter met harde hand weer op het juiste (winstgevende) spoor te kunnen zetten. Zo stuurde hij gisteren een mail rond waarin alle medewerkers een ultimatum gesteld werd. Ze moesten ‘hardcore’ worden, veel overuren gaan draaien en onder hoge druk kunnen presteren. Wie zich daar niet aan wilde conformeren mocht vertrekken. De mail had één mogelijk antwoord: Ja, ik wil (vrij vertaald ;))

Welnu, inmiddels is duidelijk dat maar heel weinig van de overgebleven Twitter medewerkers van plan is de eisen van Musk in te willigen. Vele honderden medewerkers hebben daarom ook niet gereageerd op Musk’s ultimatum. The Verge heeft interne (chat)berichten en reacties van medewerkers gezien waarin ze duidelijk aangeven niet voor ‘Twitter 2.0’ onder Musk te willen werken. Een van de mooiste reacties is toch wel deze: ‘Mijn horloge stopt bij Twitter 1.0. Ik wil geen deel uitmaken van Twitter 2.0’.