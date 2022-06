SpaceX personeel niet blij met Elon's uitspattingen

Medewerkers van SpaceX zijn de uitspattingen, met name op Social Media, van Elon Musk beu. Intern circuleert een open brief aan het bedrijf waarin de acties van het ongeleide multimiljardair projectiel verafschuwd worden. De brief, die (nog) niet openbaar gemaakt is, is in handen gekomen van The Verge. Momenteel worden personeelsleden binnen de interne kanalen van SpaceX door de initiatiefnemers aangespoord de brief, al dan niet anoniem, te ondertekenen. Daarna moet hij aangeboden worden aan SpaceX CEO Gwynne Shotwell.

UPDATE (12u20): Inmiddels meldt The Verge dat de personeelsleden die de open brief opgesteld hebben door SpaceX ontslagen zijn. Volgens de CEO van het bedrijf, Shotwell, hebben de medewerkers zich schuldig gemaakt aan overdreven activisme.

"De brief, verzoeken en het algemene proces zorgden ervoor dat werknemers zich ongemakkelijk, geïntimideerd en gepest en/of boos voelden omdat de brief hen onder druk zette om iets te ondertekenen dat niet hun mening weerspiegelde. We hebben te veel kritisch werk te doen en hebben geen behoefte aan dit soort overdreven activisme", aldus Shotwell in de brief die nu ook ingezien is door The Verge.



Tsja, Amerika hè, daar zijn ze niet zo van de kritiek. Dat geldt zeker voor Musk. Walgelijk!

Personeel schaamt zich voor Musk

Onderwerpen die in de brief besproken worden zijn de recente beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen Musk en de acties (zoals tweets) die de reputatie van SpaceX negatief beïnvloeden. Wie de initiatiefnemers van de brief zijn, is niet bekend.

"Het gedrag van Elon in de publieke sfeer is een frequente bron van afleiding en schaamte voor ons, vooral de afgelopen weken. Als onze CEO en meest prominente woordvoerder wordt Elon gezien als het gezicht van SpaceX. Elke tweet die Elon verzendt, is een de facto openbare verklaring van het bedrijf. Het is van cruciaal belang om onze teams en onze potentiële talentenpool duidelijk te maken dat zijn boodschap niet ons werk, onze missie of onze waarden weerspiegelt”, zo staat in de brief te lezen.