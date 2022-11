Musk’s bezem is een bulldozer geworden

Dat Elon Musk als kersverse eigenaar van Twitter flink met de bezem door het bedrijf zou gaan – te beginnen bij de top – was al duidelijk. Na het ontslag van de top van Twitter en het ontbinden van de Raad van Bestuur werd de afgelopen dagen al volop gespeculeerd over een grote ontslagronde. Dat speculeren kan stoppen, want Musk heeft nu geroepen dat hij de helft van het personeel de laan uit gaat sturen. Hij heeft de bezem overduidelijk ingeruild voor een bulldozer.

Vandaag hoort het personeel welke helft mag blijven

Toegegeven, Musk heeft in het openbaar nog niets over de ontslagronde naar buiten gebracht, maar The Washington Post is in het bezit van een interne mail, meldt BBC. Daarin staat dat de medewerkers van Twitter – zo’n 7500 – vandaag te horen krijgen wie op zoek moet naar een nieuwe job en wie niet. Dat gebeurt in een e-mail met de titel 'Your role at Twitter'. Die wordt om 09u00 Californische tijd (17u00 bij ons) verstuurd

De mail die in handen is van The Washington Post is dus nog slechts een vooraankondiging van de aanstaande ontslagronde. "We zullen vrijdag het moeilijke proces doorlopen om ons wereldwijde personeelsbestand te verminderen. We erkennen dat dit gevolgen zal hebben voor een aantal personen die waardevolle bijdragen hebben geleverd aan Twitter, maar deze actie is helaas noodzakelijk om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren”, zo staat in die mail te lezen.