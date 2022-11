Twitter schrapt event voor ontwikkelaars

Dat de binnenkomst van Elon Musk bij Twitter nogal wat veranderingen bij het social media bedrijf met zich mee zal brengen is al lang geen nieuws meer. De nieuwe eigenaar heeft al diverse beleidswijzigingen aangekondigd. Naar eigen zeggen om Twitter te ‘bevrijden’. De ‘oude’ top zit al thuis of op het arbeidsbureau, de eerste commerciële ‘vernieuwingen’ zijn al aangekondigd en ook technisch zal het nodige gaan veranderen. Daarom is het wellicht geen al te grote verrassing dat Twitter nu bekendgemaakt heeft dat de voor 16 november geplande ontwikkelaars conferentie, Chirp, niet doorgaat.

In afwachting van nieuwe 'spannende' dingen

De developer tak van Twitter stelt in een tweet dat er op dit moment hard gewerkt wordt om Twitter voor iedereen, ook de ontwikkelaars, beter te maken. Daarom is besloten de ontwikkelaars conferentie te annuleren. Intussen werken ze bij de ontwikkelafdeling van Twitter hard door om binnenkort een aantal nieuwe, spannende, ‘dingen’ te kunnen presenteren. Ontwikkelaars die zich hadden ingeschreven voor het event krijgen hun geld terug.