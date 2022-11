Het verified-vinkje op Twitter gaat je geld kosten

Het verificatievinkje op Twitter heeft een bijzondere geschiedenis. Het was eerst gewoon aan te vragen, toen was het even weg, en daarna werd het weer mogelijk om het aan te vragen. Straks gaat er weer iets veranderen, want het vinkje gaat je waarschijnlijk flink wat kosten.

Vinkje op Twitter

Mocht je een ‘verified’ persoon zijn, dan moet je je even achter je oren krabben of je dat wel wil blijven. Twitter wil misschien wel 20 euro per maand gaan vragen voor dit privilege. Het zou dan niet meer alleen gaan om een vinkje, want er zit dan meteen Twitter Blue bij, een abonnement dat nu 5 dollar per maand kost (en overigens nog niet in Nederland beschikbaar is).

Het nieuws dat dit eraan zit te komen wordt gemengd ontvangen. Het maakt het verificatievinkje wel zwaarwegender: zou je immers voor een nepaccount dat je om de een of andere reden verified hebt gekregen zoveel geld over hebben? Aan de andere kant is het een heel belangrijk wapen tegen nepnieuws: wanneer iemand immers geverifieerd is, weet je dat het echt die persoon is. Als invloedrijke mensen straks geen 20 euro per maand voor dat vinkje over hebben, dan is de kans groot dat volgers op nepaccounts van die persoon stuiten en denken dat het echt is.