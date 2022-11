Musk wil alleen nog extreme hardcore Twitter medewerkers

Je kunt vrijwel elk artikel over Elon Musk beginnen met ‘De rare snuiter’ of ‘Het ongeleid projectiel’. Dat wordt eentonig, maar helaas blijft de excentrieke miljardair vriend en vijand verbazen met zijn uitspraken, beslissingen en andere uitspattingen. Het nieuwste voorbeeld daarvan is een e-mail die hij aan het (resterende) personeel van Twitter gestuurd heeft. Daarin eist hij dat iedereen zich committeert aan Musk’s beleid dat het bedrijf, Twitter 2.0, alleen nog plaats heeft voor extreme hardcore medewerkers. Alleen als Twitter een extreem hardcore bedrijf wordt, dan kan het overleven is de gedachte van Musk.

Veel (over)uren en keiharde inzet

In de mail, die ingezien is door de WSJ, eist Musk dat iedere medewerker op de‘Yes’ knop klikt. Wie dat niet doet heeft geen baan meer en kan met 3 maanden ontslagvergoeding op zoek naar ander werk.

Wat Musk precies bedoelt met ‘extreme hardcore’ wordt door een voormalig Uber en Skype engineer in een tweet verduidelijkt. In de mail stond namelijk al dat medewerkers die besluiten om aan boord te blijven bij Twitter zich moeten voorbereiden op het maken van veel (over)uren en een extreem intensieve werkomgeving.

"Dit betekent dat je lange dagen met hoge intensiteit moet werken. Alleen uitzonderlijke prestaties zullen nog voldoende zijn", aldus Musk in de mail.