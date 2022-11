Twitter introduceert grijs vinkje, maar toch weer niet

Domme dingen

Zo tweette de nieuwe ceo van Twitter: “Wees je bewust dat Twitter de komende maanden veel domme dingen gaat doen. We houden wat werkt en veranderen wat niet werkt.” Veel bedrijven in de tech werken toch net even anders: die testen nieuwe functies eerst in de bèta van hun app: op die manier weten we vaak al ver voor een nieuwe functie komt dat hij in aantocht is. Twitter gaat dat niet meer zo aanpakken, dat gooit zijn maaksels nu direct online, ook als het misbaksels blijken te zijn.

Het grijze vinkje was bedoeld om aan te geven of een account echt of nep was. Het idee is daarbij dus dat je een blauw vinkje gewoon kunt kopen als je een Twitter Blue-account hebt, waarvoor je maandelijks geld neertelt. Vroeger was dat blauwe vinkje echt een verificatie van of je wel echt bent wie je zegt dat je bent.