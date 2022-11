Is het blauwe vinkje op Twitter nog wel iets waard?

Het blauwe vinkje op Twitter zit achter slot en grendel. Of eigenlijk: achter een betaalmuur. Je kunt hem straks alleen nog krijgen als je een abonnement neemt op Twitter Blue. Het vinkje is inbegrepen bij dat abonnement, waardoor de vraag rijst of er dan nog iets geverifieerd wordt.

Blauwe badge

Is het blauwe vinkje op Twitter nu slechts een badge voor wie wil laten zien 8 dollar per maand voor het social medium over te hebben? Het lijkt er wel op. Zeker kijkende naar de manier waarop Twitter het aanprijst: “Power to the people: je account krijgt nu een blauw vinkje, net als de beroemdheden, bedrijven en politici die je al volgt.” Het wordt niet meer aangeprezen als iets dat fijn is voor gebruikers om te kunnen vaststellen of ze met de echte te maken hebben, of met een nepaccount. Het is een manier om ‘net als celebs’ te zijn.

In Nederland is dit probleem nog niet aan de orde: op dit moment is het Twitter Blue-abonnement alleen nog beschikbaar in Engelssprekende landen, zoals de Verenigde Staten en Australië. Al betekent het wel dat je meer op je hoede moet zijn wanneer je je op Twitter begeeft: een account dat als naam heeft Elon Musk met een blauw vinkje, kan best eens een heel andere handle hebben (de @naam die eronder wordt weergegeven). Immers kan nu ook iedereen met een nepaccount in die landen waar Twitter Blue live is een blauw vinkje krijgen.