Musk speelt met het idee om Twitter achter een betaalmuur te zetten

Elon Musk heeft al weken niets te klagen over de hoeveelheid publiciteit die hij met zijn nieuwe speeltje, Twitter, krijgt. Ok, het is lang niet altijd goed nieuws, maar daar maalt de excentrieke miljardair niet om, zolang hij maar in het nieuws blijft. En daar doet hij vrijwel letterlijk alles aan. Over wat er in de eerste week van Musk als eigenaar van Twitter allemaal al voorgevallen is, hebben we al veel geschreven. Het nieuwste hersenspinsel kan echter, áls het werkelijkheid wordt – en die enorme slag om de arm moeten we zeker vasthouden – wel de meest impactvolle worden. Musk zou in zijn zoektocht naar manieren om het noodlijdende Twitter weer gezond te maken ook overwegen om het sociale netwerk helemaal achter een betaalmuur te zetten.

Betalen om te tweeten en berichten te sturen

Gespeculeerd wordt over een betaald abonnement waarmee tweeps een beperkt aantal ‘gratis’ tweets per maand mogen publiceren. Het sturen van dm’s zou in dat geval ook achter de betaalmuur komen. Let wel, dit is allemaal nog pure speculatie waar zowel Musk als andere Twitter medewerkers officieel nog niets over roepen.

Stel dat je straks inderdaad moet gaan betalen voor het gebruik van Twitter, dan zou dat dus betekenen dat het sociale netwerk waarvan Musk zelf al geruime tijd roept dat het weer een toonbeeld moet worden van vrijheid van meningsuiting – hij noemde het ‘The bird needs to be freed’ – straks alleen grotendeels alleen toegankelijk wordt voor mensen die het kunnen betalen. Dat kun je nauwelijks ‘free’ noemen, maar goed.