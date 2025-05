Ook kleinere influencers moeten eraan geloven: strengere reclameregels

Reclameregels

De overheid wil niet per se een leeftijdsverbod voor sociale media, mede omdat het voordelen heeft. Kinderen kunnen goed Engels leren via TikTok of krijgen tips die ze in het leven helpt op Instagram. Er zijn ook veel nadelen, zoals depressies, slaapproblemen en bijziendheid, maar het lijkt erop dat de overheid de positieve kanten zwaarwegend genoeg vinden om geen minimumleeftijd te willen voor sociale media.

In ieder geval is het voor influencers verstandig om voorzichtig om te gaan met reclames, want de boetes kunnen hoog oplopen. Vorig jaar werd Rhode Kok nog op de bon geslingerd: ze moest 6.075 euro betalen omdat ze alleen #ad bij een reclame plaatste, wat volgens het Commissariaat niet duidelijk genoeg is. Advertentie, betaalde promotie of reclame was wel voldoende geweest. De boetes worden opgelegd op basis van de omzet van de influencer. Wel goed om te weten: het Commissariaat heeft Kok uitgenodigd voor een toelichting en heeft haar gewaarschuwd om de video’s zo snel mogelijk te veranderen, maar hieraan gaf ze geen gehoor. ‘Vergeten’, zegt ze er zelf over.

#reclame

Opletten dus als je zelf posts maakt die samenwerkingen met andere bedrijven betreffen. Je moet er duidelijk bij aangeven dat het om reclame gaat, anders loop ook jij kans een boete te moeten betalen, mits je aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoet. Verdien je er geen geld mee of sta je niet bij de KvK ingeschreven, dan mag je dus nog steeds zoveel reclame maken als je wil, zo lijkt het. Toch is het niet aan te raden, je wil mensen immers niet op het verkeerde been zetten.