Instagram en Facebook lieten Meta half jaar lang spioneren op smartphones

Meta heeft op grote schaal kunnen spioneren op telefoons via zijn apps. Via volgsoftware kon het je surfgedrag ontdekken en zo advertenties serveren die op dat moment het beste bij je passen. Inmiddels is het hier sinds het is uitgekomen mee gestopt.

Instagram-app als spion

Maandag kwam het aan het licht door onderzoekers van onder andere de Radboud Universiteit hier in Nederland. Die vertellen aan NOS dat ze tot de ontdekking kwamen dat hun eigen site volgsoftware gebruikt die informatie naar Meta doorstuurt over het surfgedrag van de bezoeker. Zo kan Meta mensen in de gaten houden.

Nu zal het daar verder weinig mee doen in de persoonlijke sfeer, maar het gebruikt die data wel om advertenties te verkopen: het kan immers veel beter afgestemde advertenties aanbieden omdat het je beter kent dan je zelf weet. Of eigenlijk; wist. Ten eerste weet je het nu en ten tweede is Meta ermee gestopt toen de onderzoekers hun bevindingen wereldkundig maakten.

Al sinds september

In september begon het met dit soort spionage en dat betekent dat het vrij lang heeft geduurd voordat het hiermee is opgehouden. Wat veel mensen kwalijk vinden is dat Meta gebruikers hierover niet op de hoogte heeft gesteld. Ook wordt er gekeken naar Google: wist het niet dat dit speelde? Google heeft met zijn Chrome-browser invloed op wat er op het internet gebeurt. Google zegt: “De ontwikkelaars in dit rapport gebruiken mogelijkheden die aanwezig zijn in veel browsers op iOS en Android op onbedoelde manieren die onze beveiligings- en privacyprincipes flagrant schenden. We hebben al wijzigingen doorgevoerd om deze invasieve technieken te beperken en we hebben ons eigen onderzoek ingesteld en staan in direct contact met de partijen.”

Kwalijker aan deze zaak is misschien wel dat Meta de gegevens op een server plaatste die hier niet voor is bedoeld en bovendien zodanig slecht beveiligd was, dat mensen die er niets mee te maken hebben er ook bij konden komen, als ze dit zouden willen. Al met al niet chic en zeker iets waarover Meta gebruikers op zijn minst had moeten informeren. En misschien zelfs zou moeten informeren. Meta heeft geen berichtgeving naar gebruikers gestuurd over dit verhaal en de ontdekking van de onderzoekers, terwijl het wel degelijk om informatie gaat waarvoor geen toestemming is verleend.

Mocht je Chrome gebruiken, zorg dan dat je de update voor de browser meteen downloadt om dit soort praktijken te helpen voorkomen. Je kunt je ook afvragen of het bijvoorbeeld de moeite is om de Facebook-app nog op je telefoon te hebben, als je daar toch nooit meer op zit. Beter voorkomen dan genezen, en Facebook als app is op veel Android-telefoons voorgeïnstalleerd. Het probleem is trouwens alleen voor Android-apparaten. Dit zou niet spelen op iPhones.