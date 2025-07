Elmo is gehackt en wat hij zei was niet Elmo loves you

Elmo is met zijn hoge stemmetje, schattige uiterlijk en zachte persoonlijkheid de liefste bewoner van Sesamstraat. Op X was hij de afgelopen dag even wat minder vriendelijk: hij was gehackt en hij sloeg allerlei antisemitische taal uit op het social medium.

Elmo gehackt

Hij riep racistische dingen op X en dat kwam duidelijk niet van Elmo ‘zelf’: iemand heeft ingebroken op het X-account van de rode ‘muppet’ en de non-profitorganisatie Sesame Workshop heeft het account inmiddels weer in handen. Wie precies het account heeft gehackt is onbekend, wel werd duidelijk dat het geen Trump-aanhanger was.

Elmo zei onder andere dat de regering Trump documenten moest vrijgeven met betrekking tot het Jeffrey Epstein-onderzoek. Iets waar Trump duidelijk niet happig op is. Daarnaast stond er in de bio van het beestje een link naar een cryptoscam.

Van X naar xAI

De timing is in elk geval vervelend, want vorige week moest het AI-bedrijf van xAI nog excuses maken omdat de chatbot Grok antisemitische memes plaatste en zei dat hij Adolf Hitler-supporter is. Misschien is dat echter een kwestie van zo baasje, zo hondje, want Musk zelf deed een Hitlergroet tijdens de inauguratie van Trump.

Het spookt dus nogal bij zowel xAI als X. Het is te hopen dat niet te vele jonge mensen deze posts hebben gezien: X staat niet bepaald bekend als een social medium waarop veel jongeren zich begeven. Toch heeft Elmo wel 650.000 volgers, mogelijk mede door zijn geweldige optreden met acteur Andrew Garfield uit 2024.

Tweestapsverificatie

Mocht je zelf zeker willen stellen dat je X-account niet zo een-twee-drie wordt gehackt, zorg dan dat je tweestapsverificatie inschakelt. Dit wordt ondersteund door X. Je vindt het door in het zijmenu op ‘meer’ te klikken en dan naar Instellingen en privacy te gaan. Bij Beveiliging en accounttoegang vind je vervolgens onder beveiliging de tweestapsverificatie. Dit kan via sms, verificatie-app of een beveiligingssleutel. Daarnaast blijft het advies om een zo ingewikkeld mogelijk wachtwoord te gebruiken dat je elders niet gebruikt.