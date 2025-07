Threads heeft hetzelfde aantal dagelijkse gebruikers als X

Een van de redenen dat het X niet voor de wind gaat is dat Elon Musk erg dikke vrienden was met Donald Trump, en vervolgens juist ruzie kreeg. Hierdoor verloor het platform eerst de mensen die minder gecharmeerd zijn van de president en van Elon Musk om die president heen, terwijl de mensen die er juist wel blij van werden, door de ruzie geneigd zijn geweest hun biezen te pakken. Daarnaast zal het moderatiebeleid van X ook meespelen: dat is vrijwel non-existent. Je kunt op X nu vrij heftige video’s over geweld, seks en racisme tegenkomen omdat het modereren is veranderd. Overigens heeft Bluesky juist niet dat rechtse imago dat X heeft, dat heeft juist een heel links imago wat het nog wel eens in de weg zit.

Onder Instagrams paraplu

Terug naar Threads, dat natuurlijk veilig onder de paraplu van Instagram hangt. Je kunt het makkelijk nemen, je wordt er ook veelvuldig op gewezen als je op Instagram bent en dat is ongetwijfeld een van de redenen dat het zo populair is. Instagram heeft 500 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Bovendien is Threads vooralsnog niet zo uitgesproken liberaal of progressief, waardoor het waarschijnlijk voor meer mensen als een welkome plek voelt.

Hoewel, ook weer niet voor iedereen: het recente toevoegen van Direct Messages heeft een aantal mensen tegen de haren ingestreken. Bovendien blijft X op het web veel sterker dan Threads: X heeft 145,8 miljoen webbezoekers en dat is maar 6,9 miloen voor Threads. Nu is Threads ook meer appbased, terwijl X van Twitter afstamt dat juist alleen maar op de desktop was toen het net begon.