Threads krijgt de mogelijkheid om DM’s te sturen

Je kunt de Threads-inbox, als hij er eenmaal is, vinden door het nieuwe envelopsymbool aan te tikken in de taakbalk, die je onderin vindt op je telefoon en bovenin in de desktopversie. Het is geen grote verrassing dat deze functie nu naar Threads komt: er wordt volop naar gevraagd door gebruikers, die binnen die app willen blijven als ze DM’s sturen.

DM’en hoeft niet meer via Instagram

Je kon altijd wel even snel naar Instagram wisselen, maar dat is toch niet zo praktisch. Bovendien zijn er ook mensen die Threads heel anders gebruiken dan Instagram, waarbij Instagram meer voor de persoonlijke contacten is, en Threads juist meer voor het ontdekken van nieuwe mensen.

Ook gebruiken sommige mensen Instagram meer bedrijfsmatig en Threads meer om te kijken, wat het ook fijn maakt dat het nu aparte inboxen krijgt voor DM’s. Maar wat het natuurlijk uiteindelijk vooral is, dat is een manier om X een hak te zetten. Het is altijd overduidelijk geweest dat Meta de app is gestart als alternatief voor X en hoewel er ook veel mensen naar Bluesky zijn overgestapt, is Threads ook een vrij populaire app met de Twitter-achtige opzet van voornamelijk korte tekstberichten en hersenspinsels, in plaats van de doordachte posts op Instagram.

Wanneer de mogelijkheid wereldwijd beschikbaar komt is nog onbekend.