Threads is best populair in Nederland: waarom?

Threads is volgens GfK in Nederland vooral populair bij jongeren en vrouwen: in totaal ‘doen 829.000 mensen het. Mannen lijken Threads minder te kunnen vinden, al valt de verdeling wel mee: 57 procent van de Nederlandse gebruikers is vrouw. Verder is een kleine 40 procent van de gebruikers 13 tot 34 jaar oud. Gebruikers spenderen er zelfs net zo veel tijd als op Twitter/X. De vraag is natuurlijk waarom Threads zo’n succes is: wij noemen vijf redenen.



1. Je kunt makkelijk inloggen

Het is vrij makkelijk om jezelf op Threads te begeven: je logt in met je Instagram-account en je kunt dan meteen beginnen met het delen van inspirationele quotes, hersenspinsels en nieuwtjes. Je hoeft dus niet heel veel moeite te doen om een heel profiel op te bouwen en zelfs mensen zoeken die je kent is weinig moeite: je kunt je Instagram-contacten gewoon meenemen. Dat maakt het een heel laagdrempelig social medium om op in te loggen.