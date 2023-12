​De voordelen en nadelen van Threads

Threads komt na maanden eindelijk naar Europa. De app is sinds deze zomer uit in de Verenigde Staten en wordt gezien als een Instagram-antwoord op wat Twitter ooit was. Het is op zich best populair en de verwachting is dat dat met een lancering in Europa gaat groeien. Op donderdag 14 december om 12:00 uur ‘s middags gaat de app live in ons werelddeel. Weet je nog niet zeker of je meteen mee moet doen? Die keuze is altijd aan jou, maar we kunnen je wel de voordelen en nadelen voorleggen.

Voordeel: een nieuw kanaal om een groot publiek te bereiken Threads hangt onder de vlag van Instagram, maar is wel een op zichzelf staand, nieuw social medium. Het is weer een nieuwe plek om je te uiten. Het is bovendien wat positiever dan Twitter/X, waardoor het ook echt als een alternatief kan zijn voor dit social medium. Het lijkt wel veel op Instagram, maar het is het net niet, en misschien kan dat uiteindelijk mede met dat alternatief voor X een goed social medium worden.



Nadeel: er is wat gedoe rondom het verwijderen van je account Toen Threads net lanceerde was er wat vaagheid rondom het inloggen en vooral het opzeggen. Omdat je inlogt met Instagram, was je bij het opzeggen van Threads ook je hele Instagram kwijt (je wil niet de persoon zijn die dat als eerste ontdekte). Echter is dat inmiddels veranderd. Het is een con dat dit ooit zo werkte, maar het is dus eigenlijk een pro dat het nu niet meer zo is. Je kunt dus veilig en wel je Threads verwijderen, zonder dat daarmee je hele Instagram-account wordt opgedoekt.



Voordeel: inloggen met Instagram Het hoeft straks niet meer, want het schijnt mede door regelgeving in Europa ook gewoon met een e-mailadres of telefoonnummer te kunnen, maar als je wil kun je op Threads inloggen met je Instagram en dat scheelt je weer een apart account aanmaken. Bovendien worden er uiteraard op een gegeven moment waarschijnlijk steeds meer integraties met Instagram mogelijk, waardoor je als je daar erg actief bent lekker mee aan de slag kunt.

Nadeel: er moet nog veel gebeuren Threads is duidelijk heel rap gemaakt en online gezet, waardoor heel basale dingen zoals hashtags (en vooral: daarop kunnen zoeken) in eerste instantie niet werkten. Hoewel dat inmiddels is toegevoegd, moet er nog wel veel gebeuren binnen Threads om het een soort go-to-social medium te maken voor iedereen. En dat doet het ook: in ons artikel over 5 dingen die nieuw zijn aan Threads zie je al dat Meta veel goede toevoegingen heeft gedaan.

Voordeel: een goede plek om jonge mannen te bereiken Waar Instagram vaak wat meer een vrouwenplatform is, laat data zien dat Threads maar liefst 68 procent mannelijke gebruikers heeft. Mocht je dus als bedrijf graag een jong, mannelijk publiek bereiken, dan kun je het beste naar Threads, waar 37 procent van de gebruikers 18-24 jaar oud is. Uiteindelijk moet Meta nu een dunne lijn bewandelen: gaat het full on social media zoals de rest, waardoor Threads te veel begint te lijken op de rest, of houdt het Threads juist wat eenvoudiger, zoals het is, met mogelijk als kritiek dat het wat dingen mist die we van andere social media kennen (kritiek die het ook al heeft ontvangen). Het is spannend hoe Threads zich in 2024 gaat ontwikkelen: is het wéér social media-succes voor de grootste socialreus ter wereld, of kan bijvoorbeeld Elon Musk ons nog gaan wegblazen met iets beters op X? Of flopt Threads bijvoorbeeld omdat het te veel op iets anders lijkt? In ieder geval bepalen we als publiek mee of het een succesverhaal wordt, dat Threads. Ga jij ervoor, of laat jij het (nog even) links liggen?