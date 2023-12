​Komt Threads naar Europa? 5 dingen die nieuw zijn

Het heeft even geduurd, maar Meta lijkt er eindelijk klaar voor te zijn om zijn social medium Threads in Europa uit te brengen. Het zou volgens Wall Street Journal deze maand in ons werelddeel uitkomen, nadat het deze zomer elders in de wereld verscheen. Het social medium dat onder de vlag van Instagram bestaat (maar wel een eigen app is) moet hiervoor wel wat aanpassingen doen om aan de Europese wet- en regelgeving te voldoen. Leuk als het echt zou komen, maar er is sinds de lancering wel wat veranderd. Dit zijn de nieuwe features van Threads.

Meta's Threads poised to make a splash in the EU next month, as per Wall Street Journal. Finally, the feature-rich text-based network expands its footprint—ensuring compliance with local regulations. Europe, get ready to thread your conversations in a whole new way! — mustafa chakmak (@Mustafachakmak) November 30, 2023

Threads naar Europa We denken dat het in eerste instantie de kat uit de boom wilde kijken en hoopte dat het in de rest van de wereld zo zou aanslaan, dat het Europa misschien wat minder nodig had, maar als we de laatste schattingen van onderzoeksbureaus mogen geloven, doet Threads het niet helemaal zo lekker als Meta hoopte. Althans, dat is wat we denken, want waarom zou het al deze maanden later anders kiezen om Europa toch toe te voegen? Wat de reden ook is: het is tof om te zien dat we straks -als het gerucht tenminste klopt- met Threads aan de slag kunnen. Zeker als je niet zo gecharmeerd bent van X, maar tegelijkertijd ook niet zo gericht bent op foto’s en video’s, dan is het meer tekstgebaseerde Threads toch aantrekkelijk. Je kon er overigens eerder ook al gebruik van maken, maar de VPN-mogelijkheid die eventjes bestond werd al gauw dichtgezet. En sindsdien hebben we er dus ook niet meer zo veel over bericht: we konden het social medium immers ook niet gebruiken.

I like Instagram's new threads but its missing a lot..Theres no ability to DM someone on threads, you have to leave the app and go to instagram to do that, theres no hashtags, hashtags behave like normal text they are not clickable and theres no trending topics list.. — SNS (@Snshores) July 6, 2023

Nieuwe functies Threads Maar nu het naar Europa komt is het wel goed om te weten wat er zoal nieuw is toegevoegd in de afgelopen maanden. We noemen vijf nieuwe functies: 1. Threads-posts sturen als Instagram DM’s Je kunt Threads-posts nu ook als direct messages sturen naar Instagram. Je gaat hiervoor naar een post op Threads, tikt dan op de ‘Send on Instagram’-optie en je kunt iemand op Instagram wijzen op een post die je grappig, irritant of juist leerzaam vindt. 2. De lijst met gevolgde accounts sorteren Wil je graag snel naar die persoon die je laatst bent gaan volgen? Je kunt je lijst met gevolgde accounts sorteren, zodat je makkelijk kunt zien wie je als laatst bent gaan volgen. Je tikt hiervoor op het totaal accounts die je volgen, gaan dan naar de ‘Following’-knop en dan kun je de Threads-accounts op nieuwste of oudste sorteren. 3. Posts kunnen bewerken Het zou een standaard optie moeten zijn, maar dat was het op WhatsApp en Twitter niet en heeft zelfs jaren geduurd om geïntroduceerd te worden. Op Threads was het er ook niet, maar daar kostte het gelukkig maar een paar maanden om het toe te voegen. Je kunt je post aanpassen en dat is fijn, want juist Threads is heel tekstgebaseerd. Dat je daar een spelfoutje in maakt is dus wat vervelender dan bij bijvoorbeeld een Instagram-caption. En, nog beter: het kost niks, ook geen lidmaatschap.

It’s not very advanced, but Threads does have Search now, and a new tagging feature has been released to some users. And editing a post is available to all users. No need to pay a subscription for advanced features like that. — MD (@mdoeff) November 25, 2023

4. Spraakberichten maken Je kunt in Threads ook in plaats van een post een spraakbericht maken. Het is dus niet een privébericht, maar een spraakbericht dat openbaar wordt zoals een andere post. Mensen kunnen dan even je stem horen en zo kun je iets vertellen met wat meer emotie. Je vindt de optie als je een nieuwe post maakt in de vorm van een microfoonicoon naast het foto’s-icoon. Als je erop tikt komt er een grote rode cirkel in beeld en daar moet je dan weer op tikken om je opname te starten. 5. Een verbeterde zoekfunctie Het klinkt als een no-brainer, het had er eigenlijk al in moeten zitten toen het social medium lanceerde, maar het is wel een heel handige functie die met open armen wordt ontvangen: een fatsoenlijke zoekfunctie. Je kunt in het Engels of Spaans op belangrijke woorden zoeken. Wij denken dat Threads allang wist dat dit er moest zijn, maar dat het er even mee heeft gewacht tot er wat meer posts waren die dan gevonden konden worden. Maar goed, gisteren werd bekend dat deze zoekfunctie in steeds meer talen beschikbaar komt, dus tegen de tijd dat het in Europa lanceert hebben we straks dus ook de optie om in het Nederlands te zoeken. Hopelijk kun je het straks zelf uitproberen, als je interesse hebt in Threads. Meta zou nog gaan aanpassen dat je in de EU niet per se Instagram nodig hebt om Threads te gebruiken (nu loggen mensen nog in met hun Instagram-account en is er geen andere manier). Ook zou je straks de optie krijgen om de content binnen de app te kunnen bekijken zonder dat daarvoor een profiel nodig is. En tot slot, goed om te weten: mocht je wel met een Instagram-account inloggen, dan betekent het opzeggen van Threads gelukkig niet meer dat je hele Instagram-profiel de prullenbak in gaat.