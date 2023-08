Threads heeft nog maar een vijfde van dagelijkse gebruikers over

Threads heeft al bijna 80 procent minder dagelijkse gebruikers dan toen het net gelanceerd was. De app van Meta, die is verschenen onder de vlag van Instagram, is duidelijk niet wat het publiek ervan hoopte. Nu komt dat onder andere door allerlei vrij standaard social mediafunctionaliteiten die missen. En het helpt waarschijnlijk niet dat Threads nog steeds niet beschikbaar is in Europa.

Threads loopt niet lekker

De cijfers komen niet officieel bij Meta vandaan, maar bij Similarweb, een onderzoeksbureau. Het heeft gekeken naar de data van Android, waarin te zien is dat het social medium op 7 augustus 10,3 miljoen dagelijks actieve gebruikers had. Op 7 juli was dat nog 49,3 miljoen. Dat is in een maand tijd dus gigantisch naar beneden gegaan. Je kunt de schuld geven aan de zomervakantie, maar waarschijnlijk ligt het vooral aan missende functionaliteit. Meta ziet het overigens allemaal niet zo somber in, maar goed, dat heeft te maken met aandeelhouders.

Het is niet alleen dat minder mensen de app weten te vinden: de tijd die erop wordt gespendeerd is ook aanzienlijk lager. Bij launch was iedereen nog volop op ontdekkingstocht, maar inmiddels is het aantal minuten op de app al met 85 procent naar beneden gegaan en dat ziet er niet goed uit. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een kip-ei-verhaal. Hoe minder mensen er op het platform zitten, hoe minder content en interactie er is, dus heb je minder tijd te besteden op de app. En als mensen meer tijd op de app zouden besteden, zou dat juist weer meer mensen aantrekken omdat er meer content wordt gemaakt.