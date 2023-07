Mark Zuckerberg overtuigd: Threads kan 1 miljard gebruikers halen

Het is natuurlijk een groot ‘Wij van WC-eend’-verhaal, maar het is nogal een statement: Mark Zuckerberg denkt dat Threads het volgende sociale netwerk kan zijn dat de 1 miljard gebruikers aantikt. Dat zijn maar weinig social media gelukt, maar tegelijkertijd had hij nog hoger kunnen inzetten: Facebook, Instagram en WhatsApp hebben allen de mijlpaal van 2 miljard gebruikers gehaald. Sterker nog: Facebook maakte daar vorige maar 3 miljard van. Ja: Facebook.

#Meta has released its financial results report for the second quarter (Q2) of this year ended on June 30, in which it revealed that revenue was $32 billion an increase of 11 per cent year-over-year and #Facebook 's monthly active users were 3.03 billion a spike of 3 per cent… pic.twitter.com/TE4cji2kXR

Er is dus nog veel werk aan de winkel voor Threads, maar Mark lijkt overtuigd. “Ik ben ervan overtuigd dat we genoeg brandstof op dit vuur kunnen gooien en het te laten groeien”, zei hij in een investeerderscall. Hij probeerde bovendien ook een trap na te geven aan iemand als Jack Dorsey, die Twitter is begonnen (maar waarschijnlijk vooral aan Elon Musk, die nu de eigenaar is van X, vroeger bekend als Twitter): “Het is een opmerkelijke afwijking in de tech dat er geen app zoals deze was voor tekstgebaseerde gesprekken die de 1 miljard gebruikers heeft gehaald.” Twitter bereikte nooit meer dan 400 miljoen gebruikers.

Opvallend genoeg zijn de drie zojuist genoemde netwerken allemaal in handen van Zuckerberg en consorten, net als Threads, dat echter nog een lange weg te gaan heeft. Ja, het haalde erg snel 100 miljoen gebruikers, maar die bleken hun Threads-bestaan toch ook weer snel aan de wilgen te hangen. Die grote up en grote down hebben twee redenen: 1. Je kunt heel makkelijk een Threads-account maken als je al Instagram hebt: het is bijna één druk op de knop. 2. Threads heeft heel veel functies die je men toch wel heel normaal acht op een social medium niet, dus mensen missen bepaalde interactie en informatie.

Indrukwekkende cijfers

Toch heeft Zuck wel de cijfers om zijn statement kracht bij te zetten: het is inderdaad zo dat Threads sneller dan welke consumentensoftware dan ook de 100 miljoen haalde. Maar hoewel het allebei schrikbarend grote aantallen zijn, zit er nog heel veel tussen 100 miljoen en 1 biljard. Bovendien is het uiteindelijk zoals met alle dingen in het leven: mensen interesseren is één, mensen houden is twee. Volgens de ceo gebruiken nog duizenden miljoenen mensen de app dagelijks. In Europa niet: daar is de app niet beschikbaar. Waar je het eerst nog kon gebruiken met een VPN, kan dat inmiddels niet meer.

Ondertussen boert Meta goed: het tweede kwartaal was beter dan verwacht en de aandelenprijzen zijn omhoog geschoten. De omzet van Meta was 32 miljard, met een netto-inokmen van 7,7 miljard. Nogmaals: dit gaat om een kwartaal (!). Tegelijkertijd brengt niet alles direct geld op: het Reality Lab draaide verlies: 3,7 miljard (kijkend naar de operatie was het zelfs 7,7 miljard). Zuck zei: "We hebben de meest opwindende roadmap die ik in tijden heb gezien met Llama 2, Threads, Reels, nieuwe AI-producten in de pijplijn en de lancering van Quest 3 dit najaar.” Er werd nog aan toegevoegd dat Meta zou blijven investeren in zijn "meest aantrekkelijke mogelijkheden, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) en de metaverse."