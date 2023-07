​Threads maakt vliegende start met 2 miljoen gebruikers

Helaas helaas: Threads verschijnt waarschijnlijk voorlopig nog even niet in Europa. Jammer, want sinds gisteren is het uit in de Verenigde Staten en daar is het meteen al voorzien van 2 miljoen gebruikers. Mensen zijn duidelijk nieuwsgierig naar iets nieuws van Meta, of gewoon heel erg klaar met Twitter en zijn gekke sprongen. En nu?

Nu moet het groeien. 2 miljoen is fijn, maar niet heel veel en zeker op een social medium heb je veel volume nodig. Of Meta dat gaat bereiken op eigen houtje, of dat het bijvoorbeeld beroemheden inhuurt om de boodschap over te brengen, dat moeten we nog bezien. Maar: wat is het precies?