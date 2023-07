​Alles wat je moet weten over Threads, an app by Instagram

Het is hard gegaan: Meta lanceert deze week Threads, an app by Instagram. Deze app moet een soort antwoord zijn op Twitter: of liever nog, een alternatief ervoor. Mede hierdoor gaan Zuckerberg en Musk binnenkort samen de ring in (al is dat natuurlijk eerst zien, dan geloven): er is zoveel gedoe bij Twitter sinds Elon Musk er de scepter zwaait, dat men bij Meta dacht: wij zien onze kans. Die kans komt er in de vorm van Threads, een app die veel links heeft met Instagram, maar alsnog wel een aparte app is.

Threads, an Instagram app

Threads kun je momenteel al in de appwinkels van Google en Apple vinden en hierbij zie je ook alvast hoe de app eruit komt te zien (zie ook de afbeeldingen in dit artikel). Het idee is dat we straks massaal gaan Threaden. Een Thread is het equivalent van een Tweet (of post..) en daarin kun je eigenlijk vooral veel tekst kwijt, want dat is wel waarop Threads vooral gebaseerd is. Je kunt een post van een hartje (like) voorzien, een antwoord (met het praatwolkje) en het op je eigen feed posten (twee pijltjes) of verder delen (het papieren vliegtuig). Het zijn allemaal iconen die we kennen van Instagram en dat is het idee: zo kun je je volgers van Insta meenemen in deze nieuwe app, maar alleen als je dat zelf wil.

De app draagt in de appwinkels niet voor niets de naam Threads, an Instagram app: de overeenkomsten zijn duidelijk. Het idee is dat mensen die je bijvoorbeeld hebt geblokkeerd op Instagram ook in deze app geblokkeerd zijn, waardoor het een prettige ervaring wordt en je niet alles opnieuw hoeft op te zetten. De app komt natuurlijk als geroepen nu Twitter allerlei limieten en betaalmuren oplegt. En dat je het ook vrij makkelijk kunt gebruiken door met je Instagram-account in te loggen, maakt het ook nog wat laagdrempeliger. Je kunt je naam, profielfoto en accountnaam gewoon meenemen en je volgers dus ook.