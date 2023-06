Zo zit het met het kooigevecht van Elon Musk en Mark Zuckerberg

We leven in een rare wereld waarin alles lijkt te kunnen: dat zien we aan de gekke AI-toepassingen die worden bedacht, maar ook aan de wat futuristischere plannen zoals een metaverse om in VR te bekijken en een implantaat dat je breingolven leest. De twee mannen die aan de wieg staan van die laatste ontwikkelingen, dat zijn Elon Musk en Mark Zuckerberg. Ze hebben veel gemeen: rijk, techie… Maar ze zijn ook grote concurrenten: Mark Zuckerberg is het hoofd van Facebook, Instagram en WhatsApp, terwijl Elon Musk sinds vorig jaar eigenaar is van Twitter. De twee nemen het bovendien niet alleen op het gebied van social media tegen elkaar op: er komt binnenkort een cage fight. Ja, zoals in de MMA: twee rijke stinkerds in de ring.

Musk versus Zuck

Het voelt heel raar, want je associeert techies toch vaak met een minder in shape lijf, maar deze twee heren gaan laten zien dat dat onzin is door het in de Octagon van de UFC tegen elkaar op te nemen. Mark Zuckerberg heeft de gestoorde Murph Challenge laatst in 40 minuten gedaan, dus die is zeker in vorm, maar hoe dat met Musk zit, weten we niet precies. Zelf zegt hij: “Ik heb een geweldige move die ik de Walrus noem, waar ik gewoon op mijn vijand lig en niks doe”.

Maar hoe komt dit nou allemaal zo? Het begon met iemand die tweette over de Twitter-rivaal die Meta zou maken, waarop Elon Musk grapte dat hij wel een kooigevecht wilde met Zuck. Waarop Zuck (uiteraard niet op Twitter, maar via Instagram), aangaf: stuur me de locatie. Uiteindelijk zei Elon dat die locatie het bekende Octagon van de UFC in Vegas moest worden en dat lijkt nu ook ineens echt te gaan gebeuren. Musk heeft al tijden een soort pesterijtje naar de CEO van Meta, door steeds Zuck my en dan een tongsmiley te plaatsen.