Meta doet een ‘Twitter’ met het metaverse

Meta werkt ondertussen nog steeds aan zijn metaverse . De nieuwe online omgeving waarvan Mark Zuckerberg een paar jaar geleden zei dat het de toekomst van het internet en social media is, lijkt toch niet zo rooskleurig. Zeker als we kijken naar wat Meta er de laatste tijd mee doet: het komt allemaal erg Twitter-achtig over.

Ondertussen hebben mensen die niet betalen voor hun account ook allerlei restricties. Zo zijn ze bijvoorbeeld hun badges allemaal kwijt. Daarnaast zijn er meer advertenties op het platform te zien, want ome Musk wil zijn investering van tientallen miljarden terugbetaald zien. Er zijn meer manieren waarop Musk Twitter steeds onaantrekkelijker maakt: er zijn minder moderators en mensen die hatelijke dingen zeggen worden weer gewoon toegelaten. Er is hiermee ook veel ruimte voor nepnieuws en voor mensen die zich voordoen als andere personen.

Hoewel Elon Musk vooral wil zorgen dat hij veel geld uit Twitter kan halen, is Mark Zuckerberg vooral bezig met steeds minder geld voor het metaverse te moeten betalen. Het komt voor mensen die er werken of het gebruiken echter op hetzelfde neer: het wordt steeds minder aantrekkelijk gemaakt. Twitter bijvoorbeeld door allerlei mogelijkheden alleen aan te bieden aan mensen die betalen voor het platform (ook iets dat eerst niet eens bestond, maar door Elon Musk werd geïntroduceerd). Alleen als je betaalt kun je je tweets bewerken, alleen als je betaalt komen je tweets hoger in in ranking, alleen als je betaalt krijg je nog een blauwe badge. En alleen als je betaalt krijg je bepaalde veiligheidsmogelijkheden, zoals het akkefietje met tweefactorauthenticatie.

Horizon Worlds

Het is duidelijk wat er met Twitter gebeurt, maar dat dat ook met het metaverse zou gebeuren, hadden we niet verwacht. Ten eerste besloot Zuckerberg er al veel minder geld in te steken dan hij in eerste instantie had gezegd. Ten tweede zijn er al meerdere malen pijnlijke mails over dat metaverse verschenen: over hoe de medewerkers die eraan werken het niet eens gebruiken (Horizon Worlds, om precies te zijn). Het werd niet echt aantrekkelijker gemaakt voor medewerkers om hun best te doen, omdat een app waar ze duidelijk niet echt achterstonden zo werd gepusht.

En nu is er weer iets nieuws: het is niet meer mogelijk voor creators binnen Horizon Worlds om evenementen te creëren. Iets wat ook meteen weer invloed heeft op de communities binnen het metaverse. Die hebben het namelijk steeds moeilijker om dan te vormen. Waarom Meta hiervoor kiest? Misschien wel om de protesten die werden georganiseerd tegen zijn plannen tegen te werken. Er zijn meerdere mensen geweest binnen Horizon Worlds die protesten zijn gaan organiseren en daar kwamen ook wel degelijk veel mensen op af. Daarnaast was Meta al niet zo eerlijk in de evenementen zelf: sommige kleinere evenementen waren moeilijk te vinden, terwijl grote events met beroemdheden juist heel erg naar voren werden geschoven.